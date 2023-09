María Fuster Martínez, Decana del Colegio de Psicólogos de Murcia, destaca la urgente necesidad de abordar el comportamiento suicida en personas mayores, subrayando las complejidades y desafíos que enfrenta esta franja de edad. Enfatiza en la responsabilidad de la sociedad y los responsables políticos el garantizar un envejecimiento saludable y autónomo, así como el papel crucial que desempeña la psicología en la prevención y tratamiento de este grave problema de salud pública.

¿Cuál es el objetivo principal de las III Jornadas sobre Psicología y Suicidio organizadas por el Colegio de Psicología y La Opinión?

El objetivo es visibilizar la gravedad y complejidad que afecta a los mayores en relación con el comportamiento suicida desde la comprensión de sus causas plurales. En 2022, la tasa media en mayores de 80 años fue de 12,68 muertes por cada 100.000 h. (INE), comparativamente de las más altas. Las muertes reales superan las notificadas y denuncian que no hacemos lo que moral y éticamente nos corresponde como sociedad. Las complejidades de nuestra época no nos eximen de nuestra responsabilidad. Atender a la calidad de vida de las personas mayores supone garantizar un envejecimiento saludable, autónomo en lo posible, y requiere de servicios que puedan valorar no solo el deterioro físico, sino también los efectos sobre la dimensión psicológica, tanto neuropsicológicamente, como emocional, comportamental o socialmente. Demandamos un compromiso en la atención global de los cuidados de calidad, garantizando un trato digno y singular, tanto para las personas mayores funcionales, apoyándoles en su envejecimiento, como aquellos en situación de dependencia, para ir afrontando una etapa vital de cierre, de la que también hay que ocuparse. Creemos que son consideraciones que han de ser incorporadas con inmediatez en las políticas públicas.

¿Por qué decidieron centrar estas jornadas en el tema del comportamiento suicida en personas mayores, son especialmente proclives?

El suicidio es un acto asociado a la libertad de la persona y a la vivencia de una biografía que siempre nos confronta con un porqué sin respuesta. Pensarlo como un indicador del malestar de nuestra época conlleva cuestionarnos. Vivimos en una sociedad arbitrada por valores de consumo inmediato, de rendimiento y felicidad a toda costa. Pero necesitamos una sociedad de todos y para todos, donde el deterioro, la escucha, el cuidado y la muerte tengan su lugar. No tenemos acceso a los datos, pero creemos que demasiados mayores mueren solos en sus casas. Como profesionales de la psicología pensamos que hablar del malestar y de su afrontamiento requiere de avances en los servicios públicos. Pensamos que es preciso planificar globalmente, no sólo en la detección, también con adecuados recursos profesionales y en la cantidad necesaria. En la región de Murcia necesitamos programar la prevención y atención psicológica universal, especialmente para los más vulnerables, como las personas mayores con una prevalencia superior de trastornos mentales: ansiedad, depresión, demencia… y una atención domiciliaria y residencial garantizada ante la presencia de trastornos cognoscitivos y de soporte para mayores en riesgo de exclusión social. Atender la urgencia, cuando ya el deterioro es irrecuperable, es una dimensión que planificar, tal como nos ha enseñado la pandemia. Esta jornada persigue que hablemos de derechos fundamentales.

Tengo entendido que en Murcia un mínimo de 6 personas intentan suicidarse diariamente. ¿No es una cifra alarmante?

Si, lo es. Tanto como en el panorama nacional o mundial. La OMS lo ha dicho claramente, la Comisión Europea también. El incremento de las tasa de muertes por suicidio es un fenómeno global, y los responsables políticos han de ocuparse. La promoción del bienestar psicológico es clave para una buena salud mental. Tendríamos una adecuada cimentación para el futuro si invertimos en la infancia y adolescencia, pero ineludiblemente en el fomento de un envejecimiento saludable encontraremos respuestas de calado, aminorando los efectos de las dificultades mentales, el deterioro o el aislamiento no deseado que padecen muchas personas mayores.

¿Qué papel desempeña la psicología en la prevención y el tratamiento del comportamiento suicida en las personas mayores?

Según la OMS, la vejez es una etapa que conlleva un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. La psicología ha de poner en valor la necesidad de ocuparse de esta dimensión, caminando hacia un nuevo modelo de cuidados más humanizado y sostenible. El papel que como psicólogos podemos y debemos desempeñar va a depender de lo que los responsables políticos estén dispuestos a otorgarnos. La contundencia de la necesidad es clara, pero se requiere un liderazgo político comprometido, competencias para que nuestros profesionales puedan desarrollar sus funciones, preventivas y especializadas y eso dependerá de nuestra presencia en las normativas reguladoras. Sin financiación, nos quedaríamos en una mera declaración de intenciones, desgraciadamente, habitual.

En su opinión, ¿cuáles son los desafíos específicos que los profesionales de la psicología enfrentan al abordar el tema del suicidio en esta franja de edad?

El principal desafío es poder llegar a ellos. Si no estamos en los servicios adecuados no podremos ver (evaluar y diagnosticar) y, lo que es igualmente importante, no podremos ni tratar, ni orientar a otros técnicos o profesionales en lo que se requiere para apoyar o paliar las condiciones que mejoren el bienestar psicológico de la persona. Para eso, tenemos que ser contemplados en las plantillas de personal, de otro modo, de nuevo, el cuidado a la dimensión psicológica será silenciado.