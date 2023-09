La situación de los agricultores de almendra en la Región de Murcia es desesperada. Algo que por desgracia, desde hace unos años, no es nada nuevo según cuenta la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-IR Murcia).

Sobre esta problemática, la Coordinadora señala que «el cierre de la cosecha definitiva de 2022 ha caído en torno al 50% de la producción respecto al año anterior debido a las condiciones meteorológicas».

Normalmente estos hechos, sujetos a demanda, harían encarecer el producto como está ocurriendo con el aceite de oliva pero, en el caso de la almendra es distinto. Estados Unidos, en concreto el estado de California, es quien condiciona los precios del mercado, ya que sus exportaciones, de almendra californiana, suponen el 80% del total a nivel global. Aunque en España, el almendro es el árbol frutal de frutos secos más representativo a nivel nacional, se sitúa como el segundo exportador mundial con un 6% del total.

Al encontrarse con un mercado inundado por el producto americano, donde sus precios son muy bajos por ser de regadío extensivo, y con estrategias comerciales que confieren a su almendra una peor calidad, como vender stocks antiguos próximos a caducar, hacen que los precios estén por los suelos. «Se da la paradoja que, ante una escasez de producto, los precios estén mas bajos, por lo que los agricultores murcianos están vendiendo por debajo de los precios de producción» manifiesta José Miguel Marín, presidente de COAG- IR Murcia.

En la Región de Murcia la producción anual, según la estadística oficial, se encuentra con una media en la serie histórica de unas 6.500 Toneladas en grano, aunque esta producción fluctúa según las condiciones climáticas. El cultivo del almendro es el más extenso dentro de los frutos secos en el sector regional y ocupa una superficie de 78.564 hectáreas, donde el 91,5% son en secano.

El cultivo de este fruto es trascendente desde el punto de vista ambiental, social y económico en la Comunidad Autónoma pues, este alimento no solo se consume como fruto seco, también es muy demandado en la industria turronera, pastelerías, panaderías o como alternativa láctea con la leche de almendras, por lo que si se importa producto de peor calidad también afecta al producto final en estos sectores.

Los múltiples episodios de lluvias y granizo han reducido significativamente la cosecha y las expectativas que se tienen por parte del sector en la próxima campaña no son nada halagüeñas. No solo por las mermas en la producción que, aunque singulares, son importantes si no por su comercialización, donde estaban depositadas la esperanza de los agricultores ya que no esta siendo favorables donde, España, se posiciona como el primer comprador de almendra americana.

La previsión de este año continua bajando, con una estimación de al menos un 5% menos que el año anterior, que ya fue una de las peores en la serie histórica, por lo que desde la comunidad agraria se lanza un llamamiento ante una situación de incertidumbre tan grande para que los consumidores apuesten por un producto local de mayor calidad.