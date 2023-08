El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia y diputado parlamentario, José Ángel Antelo, ha señalado que la postura que tome su partido en clave estatal con respecto a pactos de Gobierno con el PP, no afecta a sus negociaciones en la Comunidad. Unas declaraciones que se producen después de que su partido señalara que su formación está dispuesta a no entrar en el Ejecutivo español si eso facilita la entrada de un Gobierno presidido por el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Las decisiones que se tomen a nivel nacional no repercuten en la Región de Murcia, pues son escenarios diferentes. Nosotros hemos obtenido una representación de casi el 18 por ciento de los murcianos y lucharemos para que sus intereses se tengan en cuenta", ha indicado Antelo.

"No seremos un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional", subrayó este domingo la formación liderada por Santiago Abascal en un comunicado, en el que ha asegurado que sus 33 diputados en el Congreso respaldarían "una mayoría constitucional". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "avance en el ámbito del constitucionalismo" la postura Vox, y manifestó que buscará "un acuerdo amplio y constitucional" para poder gobernar en solitario.

Las negociaciones en Murcia entre PP y Vox siguen estancadas: los de Abascal mantienen que no contemplan un escenario en el que no formen parte del Ejecutivo regional. Mientras tanto, los populares, con el presidente en funciones a la cabeza -Fernando López Miras-, defienden su derecho a gobernar en solitarios por su alto porcentaje de voto recogido, un 43 por ciento. "En la Región de Murcia no existe posibilidad de formar un gobierno alternativo, salvo que Vox se alíe con PSOE y Podemos" apuntan los populares.