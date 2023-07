El presidente regional del Partido Popular, Fernando López Miras, asistió ayer a un acto en Alcantarilla, junto a la vicesecretaria de Estudios del PP, Carmen Navarro y el alcalde del municipio, Joaquín Buendía, para apelar al «voto útil» y conseguir «una mayoría contundente», porque «el voto al PP es el único que va a hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo».

De cara a las elecciones del domingo, Miras afirmó que «un Gobierno del PP liderado por Núñez Feijóo devolverá a España la moderación y el sentido común».

No obstante, el presidente advirtió de que «hay razones más que suficientes para votar al PP, porque si no en España se instalará un bloqueo como el que sufrimos en la Región de Murcia», para añadir que «lo que no puede ser es que Feijóo gane de forma contundente y Vox le pida un precio para gobernar».

De esta forma, remarcó que «si Vox ha sido capaz de bloquear la Región de Murcia, puede hacerlo en toda España».

Asimismo, continuó haciendo referencia a la Región para apuntar que desde aquí «vamos a ayudar a darle al PP la gran victoria que necesita nuestro país», dijo para incidir en que «si queremos que Pedro Sánchez deje de ser presidente, la única garantía es votar al PP».

Además, recordó que la continuidad del trasvase Tajo-Segura, las infraestructuras, la protección del Mar Menor y la reforma de la financiación «son temas esenciales para nuestro futuro, que no pueden seguir en manos de un gobierno sectario y un presidente como Pedro Sánchez, que ha castigado sistemáticamente a la Región de Murcia».

Por su parte, la vicesecretaria nacional de Estudios del Partido Popular, Carmen Navarro,aseguró que «Pedro Sánchez está dispuesto a seguir gobernando, aunque pierda en una coalición Frankenstein» y abogó por «acabar con la política de bloques y trincheras para volver a los pactos de Estado, el entendimiento...».

En este sentido, incidió en que «somos la única alternativa posible al ‘sanchismo’ y vamos a cumplir con nuestra palabra».

Navarro insistió en que «el PP no va a dar ni un paso atrás en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género», recordando que el primer plan de la historia de la democracia para proteger a las mujeres «fue en 1998 con Aznar», concluyó.