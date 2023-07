Con la crisis ambiental del Mar Menor en el año 2016, distintos colectivos, científicos y grupos políticos han creado un mantra, que mantienen hasta la actualidad: El nitrato de la agricultura intensiva es el responsable del estado ambiental de la Laguna y de los distintos episodios de mortandad.

Ante esta afirmación, sólo los datos y no las opiniones han de confirmar o no su verosimilitud. Las líneas siguientes actúan de máquina de la verdad de aspectos claves de la situación del Mar Menor desde el año 2016 hasta la actualidad.

1. Se producen entradas de nitratos de la cuenca vertiente al Mar Menor. VERDADERO

2. El origen de este nitrato es de la agricultura intensiva. FALSO. El nitrato presente en la columna de agua es una forma química del nitrógeno que puede proceder de la actividad agrícola, intensiva y extensiva, ganadería, mineralización de la materia orgánica del fondo marino, deposición atmosférica, aguas residuales (un documento oficial del órgano de cuenca –CHS- confirma vertidos de nitratos superiores a 150 mg nitrato/L.

3. El Mar Menor contiene muchos nitratos. FALSO. El último informe oficial sobre el estado ambiental del Mar Menor elaborado por la Comisión Europea establece que en el periodo 2016-2019 (el siguiente periodo informado será el 2020-2023) literalmente “De conformidad con los datos facilitados por las autoridades españolas, las estaciones de seguimiento situadas en el Mar Menor notificaron un estado no eutrófico durante el período 2016-2019”. Entre esas fechas se produjo el primer bloom y muerte de peces.

Distintos grupos de investigadores que trabajan en la Laguna, entre los que está la Universidad de Murcia, confirman en artículos científicos, que más del 85% de las muestras no contenían nitrato alguno en el segundo episodio de mortandad del año 2021 (Fernández-Alías et al., 2022). Otros investigadores del Instituto Oceanográfico Español, (Ouaissa et al., 2023) demuestran que cuando se produjo el bloom de fitoplancton (2016) el nitrato medio fue de 0,79, en el primer episodio de mortandad (2019) de 1,64 y en el segundo episodio (2021) de 1,14 µmol nitrato/L. Recordamos al lector que el nivel bueno/moderado (no el máximo admisible) que establece el Ministerio de Transición Ecológica (MITRD) para el Mar Menor de 6,45 µmol nitrato/L.

4. Las aguas residuales vertidas a la Laguna no afectan significativamente a su estado ambiental. FALSO. Los datos hechos públicos por el órgano responsable del vertido de las depuradoras al dominio público hidráulico confirman vertidos, que llegan al Mar Menor, confirman un incremento de hasta un 5463% superior al límite máximo autorizado por la CHS y un 63733% sobre los valores del gobierno Regional responsable de la gestión de las depuradoras.

5.El nivel de nitratos actual de la Laguna es inadmisible. FALSO. La campaña de control y seguimiento que efectúa la Fundación Ingenio a través de su Observatorio Permanente, y acreditados por laboratorios científicos acreditados con certificación ENAC, confirma que el nivel de nitratos está por debajo de 1 µmol nitrato/L, donde más del 85% de sus puntos de control (14 estaciones oficiales) el nitrato no es detectado”.

6. El nitrato es responsable de la muerte de peces y otras especies marinas. FALSO. No existe ni una sola evidencia científica de que el nitrato presente en el Mar Menor sea la causa de la muerte de estos animales. Animamos a las distintas autoridades a hacer públicas las necropsias, pues ayudarían a generar conocimiento a toda la sociedad. El río Tajo, aguas abajo de Toledo, contiene 550 veces más nitrato que el Mar Menor, donde el 99% procede del vertido de aguas residuales.

La máquina de la verdad sobre el diagnóstico del Mar Menor confirma, inequívocamente, que el mantra es falso. El tiempo, ojalá que el mínimo posible por el bien de la mayor laguna salada de Europa, dará y quitará razones.

El Mar Menor nunca miente.