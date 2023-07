La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene las previsiones para la Región de Murcia y estima un déficit del 1,6% del PIB en 2023. La AIReF estima que la ratio deuda/PIB de Murcia se situará al cierre del ejercicio en un 31,9%.

Dado el contexto en el que se enmarca actualmente la elaboración de los presupuestos para 2024, la AIReF recomienda a la comunidad que evite incrementos de gastos o reducciones de ingresos de carácter estructural financiadas con cargo al incremento de ingresos temporal que se producirá en 2024 y que tenga en cuenta la aplicación de la regla de gasto. Bajo las previsiones actuales, sólo cuatro regiones (Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana) cerrarían con un déficit superior a la referencia fijada para el subsector, el -0,3% del PIB; seis comunidades en torno a dicha tasa (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y La Rioja); y siete podrían alcanzar superávit o equilibrio. Sin embargo, la mayoría de las CCAA siguen estimando un déficit similar a la referencia fijada.

La AIReF considera que los empleos de la comunidad, sin Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 5%, hasta el 17,7% del PIB.

Hasta 2022 se ha ejecutado en Murcia el 80% de los fondos «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe» (REACT-EU) asignados a la comunidad. De acuerdo con la información actual de detalle facilitada por la Central de Información Contable del ministerio de Hacienda sobre los ejercicios 2020 a 2022, hasta la fecha se ha ejecutado en Murcia el 80% de los fondos asignados a la comunidad por el REACT-EU (258 millones de euros asignados), quedando un remanente pendiente de ejecutar en 2023 de 50 millones de euros.