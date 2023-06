¿Alguna vez has soñado con visitar el paraíso? Pues no necesitas ir muy lejos para encontrarlo, solo elige la Costa Cálida como tu próximo destino. Disfruta de un clima suave durante todo el año, playas paradisíacas, impresionantes puertos y magníficos acantilados. Y no podemos olvidarnos de la increíble gastronomía que combina a la perfección tradición y vanguardia. La Región de Murcia es conocida como la tierra de los 1.001 Sabores, así que prepárate para deleitar tu paladar con una experiencia culinaria de lujo.

En la Costa Cálida, cada segundo cuenta. Vive experiencias inolvidables y crea recuerdos felices que atesorarás para siempre. Siéntete como pez en el agua Para los amantes de los deportes náuticos, la Costa Cálida es uno de los mejores lugares del mundo. Con numerosos clubes, puertos y escuelas deportivas, podrás disfrutar de una amplia variedad de actividades acuáticas en las mejores condiciones. Desde kitesurf, piragüismo, windsurf hasta flyboard, ¡tienes todo para elegir y liberar tu adrenalina! Relajación y bienestar en la Costa Cálida Date el lujo de unos días de relax paseando por la arena, con el sonido relajante de las olas de fondo. Contempla amaneceres y atardeceres mágicos junto al mar y guarda esos momentos en tu memoria para siempre. Déjate llevar por el ambiente único que ofrece la Costa Cálida. Te aseguramos que querrás repetir. Mar Menor, un paraíso en grande No puedes perderte la visita al Mar Menor. Quedarás sorprendido por sus rincones escondidos, sus noches interminables y la amplia gama de actividades acuáticas que ofrece en sus 170 kilómetros cuadrados de aguas cálidas, tranquilas y poco profundas. El Mar Menor es un mar que nunca envejece. ¿A qué estás esperando para explorarlo? Sumérgete en un paraíso marino Descubre las reservas marinas protegidas de Cabo de Palos - Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, así como las encantadoras localidades de Águilas y Mazarrón, junto con la zona de La Manga - Isla Grosa. Aquí encontrarás la mayor concentración de pecios históricos en el Mediterráneo. Tanto si eres principiante como experto en buceo, encontrarás la ruta perfecta para ti. Además, con los 17 centros de buceo especializados en la Costa Cálida, bucear entre barcos históricos hundidos, cuevas y grietas submarinas es más fácil que nunca. Un baño de salud y desconexión Relájate, desconecta y olvida la rutina en los centros de talasoterapia de la Región de Murcia. Regresarás a tu vida cotidiana con una dosis extra de energía. Las condiciones únicas del Mar Menor, con un alto número de horas de sol al año y una salinidad elevada, han creado una acumulación de lodos terapéuticos que te ofrecen beneficios para la salud. ¡No pierdas la oportunidad de probarlos! Y, por supuesto, no te puedes perder los modernos tratamientos de salud y belleza que se ofrecen en los spas de la Costa Cálida. A pedir de boca La gastronomía de la Costa Cálida, con sus 1.001 sabores, conquistará tanto tu estómago como tu corazón. Deleita tus sentidos con exquisitos aperitivos como los langostinos del Mar Menor o los sabrosos salazones, como la hueva y la mojama. Además, no puedes dejar de probar platos típicos como el caldero, un guiso marinero auténtico elaborado con arroz y pescado fresco, con un ingrediente secreto: las ñoras. Y para ponerle el broche final a tu experiencia culinaria, disfruta de un buen café asiático. Destino ideal para disfrutar el verano ¿Te imaginas pasar tus vacaciones en un lugar donde el sol brilla casi todos los días del año, el mar te invita a sumergirte en sus aguas cristalinas y la gastronomía te sorprende con sus sabores únicos? Ese lugar existe y se llama Costa Cálida, la franja litoral de la Región de Murcia que te ofrece todo lo que necesitas para vivir una experiencia inolvidable. En la Costa Cálida encontrarás más de 250 kilómetros de costa, con playas para todos los gustos, desde las más tranquilas y familiares hasta las más salvajes y naturales. Podrás practicar todo tipo de deportes náuticos, como vela, surf, kayak o paddle surf, o explorar el fascinante mundo submarino en sus reservas marinas. También podrás relajarte y cuidarte en sus centros de talasoterapia y spas, donde podrás beneficiarte de las propiedades curativas de los lodos del Mar Menor. Pero la Costa Cálida no es solo mar, también es cultura, historia y naturaleza. Podrás visitar ciudades con encanto como Cartagena, Lorca o Murcia, donde podrás admirar su patrimonio artístico y monumental. También podrás descubrir parajes naturales de gran belleza, como el Parque Regional de Calblanque o el Parque Natural de Sierra Espuña. Y no te olvides de disfrutar de la fiesta y la alegría de sus gentes, que te harán sentir como en casa. Y si hay algo que no puedes perderte en la Costa Cálida es su gastronomía, una mezcla de tradición y vanguardia que te hará viajar por los sentidos. Podrás degustar platos típicos como el caldero, el zarangollo o el pastel de carne, así como productos frescos del mar y de la huerta. Y para acompañar tu comida, nada mejor que un buen vino de la tierra o un café asiático, una bebida típica de Cartagena. No lo dudes más y reserva ya tu viaje a la Costa Cálida, el destino ideal para disfrutar del verano. Te esperamos con los brazos abiertos y con una sonrisa. Prepara tu maleta y elige la Costa Cálida como tu próximo destino. No olvides empacar protector solar, traje de baño y, sobre todo, la ilusión de vivir un verano mágico. Lo demás fluirá y superará todas tus expectativas. Una vez que hayas experimentado la Costa Cálida, desearás que el verano sea eterno. ¡Compruébalo por ti mismo y déjate cautivar por este paraíso en la tierra!