Las empresas turísticas esperan una temporada de verano récord, después de haber conseguido unas elevadas cifras de ocupación durante los meses de la primavera. La Comunidad Autónoma asegura que las previsiones están un 20% por encima de las cifras de 2019, mientras que las casas rurales han conseguido ya un cien por cien de reservas en los alojamientos con piscina para el mes de agosto.

«Vamos a tener una temporada histórica este verano», asegura el presidente de la asociación de hoteles y alojamientos turísticos de la costa Hostetur, José Catalá. Su previsión es que llegará alcanzarse una ocupación similar a la de 2019, que se situó por encima del 90%.

Catalá explica que, pese a las buenas expectativas, las reservas llegan a los hoteles de la Región con poca antelación, dado que los clientes no creen que vayan a tener problemas para conseguir una habitación aunque no se aseguren su plaza meses antes del verano, tal y como ocurre en Baleares o Andalucía.

«El perfil del cliente que llega a la Región es distinto. Espera hasta última hora y suele pasar menos días» apunta el máximo representante de Hostetur.

Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, manifestó este jueves en la asamblea de la patronal de Cartagena COEC que «las previsiones de ocupación turística para el verano son ya un 20 por ciento superiores a las de 2019».

También el turismo rural prevé alcanzar este año una ocupación desconocida hasta ahora. Según ha informado José Antonio Lucas, portavoz de Ruralmur, la organización que agrupa a los alojamientos situados en su mayoría en las comarcas del Noroeste y del Valle de Ricote, las casas rurales que tienen piscina han cubierto ya el cien por cien de sus plazas en agosto. Las reservas para julio se sitúan en el 70%.

Lucas explica que los alojamientos «con menos infraestructuras» y los que están situados en lugares con menos atractivos «se van ocupando una vez que se llenan los demás». De los 200 establecimientos abiertos, calcula que unos 150 tienen piscina.

Recuerda que la demanda de los alojamientos rurales se ha disparado después de la pandemia y está alcanzando en los últimos años una ocupación que no había logrado antes. A su juicio, «cuando no se podía salir de la Región ni viajar a ningún sitio las familias descubrieron que el turismo rural les permite disfrutar de una gran libertad y es más económico que la playa».