Esterillas, toallas y merienda. El último acto de protesta en el Puente Viejo, por su inminente reapertura al tráfico privado, se convirtió ayer en una pequeña fiesta. La plataforma convocante, MurciaLAB, lamenta que la reunión mantenida con el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, no sirviera para que el Ejecutivo reconsidere su decisión de abrir este acceso vial al barrio del Carmen a todos los vehículos y no sólo al transporte público y a las bicicletas y VMP, como planteaba el plan original.

"Según ellos, han hecho estudios de tráfico que justifican la decisión, pero esos estudios se han hecho con la ciudad entera en obras y eso no tiene mucho sentido", señala uno de los portavoces de MurciaLAB, José Turpín, que sostiene que el tráfico que entre por el puente se encontrará con el que acceda por la pasarela Miguel Caballero y eso generará muchos problemas.

Turpín también deja caer que es posible que Europa no permita este cambio en el plan de movilidad. "Esta financiación tiene unos requisitos como la reducción del 5% en emisión de partículas contaminantes; además no se puede cortar un carril bus o bici en pos del coche, por lo que no sabemos el recorrido que tendrá todo esto", señala.