El presidente del Gobierno regional en funciones, Fernando López Miras, ha subrayado este jueves ante los empresarios cartageneros las previsiones turísticas "más que positivas" para los próximos meses.

En su intervención durante la clausura de la 44ª Asamblea General de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), López Miras ha informado de que "este año no sólo superaremos los datos de antes de la pandemia, sino que las previsiones de ocupación turística para este verano son ya un 20 por ciento superiores a las de 2019".

Además de resaltar la importancia del turismo para Cartagena, el jefe del Ejecutivo en funciones puso sobre la mesa la necesidad de "actuar unidos y ser una sola voz" para acabar con los "frenazos injustificados y las decisiones incomprensibles" que ralentizan distintas infraestructuras estratégicas para la comarca.

Algunos de esos proyectos son la llegada del AVE, la terminal de contenedores de El Gorguel, o Barlomar, la plataforma en la actual dársena de Escombreras que aumentaría significativamente la capacidad y el tráfico de mercancías del puerto de Cartagena.

"El futuro de Cartagena y su comarca pasa por estas infraestructuras, y son demasiados años de retrasos", ha criticado López Miras, quien ha recordado que en paralelo a esos proyectos, "todos tenemos muchas ganas de dejar de hablar de la finalización del Corredor Mediterráneo, o de otra iniciativa estratégica, como la Zona de Actividad Logística".

López Miras ha afirmado que estas infraestructuras "deben potenciar" a Cartagena y su comarca, "que ya son un polo industrial de referencia en todo el Mediterráneo gracias al esfuerzo y la apuesta de un empresariado dispuesto siempre a arrimar el hombro y arriesgar".

Como referentes dentro de esa economía local, López Miras ha señalado "la industria naval y tecnológica, la química y el sector agroalimentario", que junto con el puerto y la Universidad Politécnica, "han ayudado a forjar un tejido empresarial esencial para el crecimiento de toda la Región".

Para López Miras, los empresarios son "uno de los pilares sobre los que se sostiene el crecimiento económico, el progreso y los avances de un país", y por ello ha advertido del riesgo que entraña "señalarlos para demonizarlos", sobre todo cuando "los foros políticos en los que tienen su origen las críticas son también los centros de poder donde se toman las decisiones".

Manteniendo su alusión al Gobierno central, ha lamentado también que "lejos de tomar medidas para impulsar la iniciativa privada y proteger al tejido empresarial, escogen políticas que lo hacen todo más difícil, como la asfixia fiscal".

Otra de las reivindicaciones que ha trasladado el presidente en funciones fue la de "más inversiones y menos promesas" para el Mar Menor. Al respecto, ha agregado que "la Administración regional lleva años invirtiendo y actuando desde una limitación competencial que ni siquiera sería tema de debate si se trabajase de forma coordinada para evitar la entrada de agua y vaciar el acuífero".

También se ha referido al sector agroalimentario, al afirmar que "debe huir de la dinámica del enfrentamiento fomentada desde un interés perverso", y en materia de recursos hídricos, ha asegurado que "debemos encontrar soluciones desde un gran pacto nacional que garantice el agua y que, desde luego, no nos quite la que ya tenemos".

En relación al Campo de Cartagena, ha recordado específicamente que "su agricultura sólo puede subsistir con el trasvase Tajo-Segura, y por eso no hay que recortar ni una gota".

"No hay un minuto que perder"

Con respecto al futuro Gobierno regional, López Miras ha afirmado que "no hay ni un minuto que perder", y que "la sociedad nos ha mandado un mensaje y no podemos defraudarles. Al menos yo no lo voy a hacer".

Según López Miras, "necesitamos un Gobierno que genere confianza, una Administración renovada, moderna y con un menor coste, que siga apostando por la formación de los jóvenes, y por la búsqueda de acuerdos como base de sus actuaciones".

Por lo que respecta a las medidas de futuro, ha señalado que "nuestra acción política debe estar orientada a la transformación y al cambio positivo en diferentes ámbitos", con "reformas económicas y sociales que permitan superar desafíos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Entre esas iniciativas prioritarias, López Miras ha citado la cuarta ley de simplificación administrativa para seguir agilizando trámites "y mejorando la relación entre la Administración y el administrado"; políticas educativas transversales para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar; o la creación de un entorno propicio para el desarrollo de empresas innovadoras de alto valor añadido que mejoren la competitividad regional.