La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto a la cooperativa lorquina Hoyamar, el CEBAS y la empresa Think TanK Inno Tech, han participado durante dos años en el de prueba de Concepto “Creación de un Sistema de Soporte a la Decisión para gestionar de forma eficiente la fertirrigación en cultivos hortícolas ‘NUTRI-LOGIC’ (21633/PDC/21) financiado por la Fundación Séneca en la convocatoria de “Prueba de concepto 2021”, centrado en la optimización de recursos hídricos y de fertilización en cultivos hortícolas.

Así, el proyecto europeo ha llegado a su fin con el desarrollo de una aplicación telemática que ayuda a los agricultores de lechuga y brócoli a gestionar sus programas de fertilización.

En dicha aplicación los agricultores introducen los datos de su parcela, y, la aplicación les aconseja la mejor manera de fertilizar los cultivos. Además, en la aplicación se pueden introducir datos del estado nutricional de las plantas obtenidos por un análisis foliar tradicional en laboratorio o con electrodos selectivos de nutrientes y la aplicación reformula el programa de fertilización para corregir cualquier tipo de toxicidad o deficiencia.

Además, en futuras versiones se pretende ampliar a otros tipos de cultivo, introducir normas de interpretación foliar basadas en los DRIS, y, monitorizar los cultivos mediante imágenes satelitales, aseguran. En la aplicación de ‘NUTRI-LOGIC’, han trabajado durante el desarrollo del proyecto, científicos del CEBAS-CSIC (el doctor Francisco García y la doctora Marina Alfosea), la empresa Think TanK Inno Tech ubicada en el parque tecnológico del Campus Universitario de Espinardo, y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, junto a su cooperativa asociada Hoyamar, ubicada en el municipio de Lorca.

Tele-Nitro, fertilización inteligente

La fertilización es una práctica imprescindible para obtener la máxima producción y calidad de la cosecha de los cultivos. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados produce problemas ambientales relacionados con la acumulación de nitratos en el suelo y en el medio ambiente, principalmente en lagunas, mares, océanos, etc., que desencadenan una serie de problemas que afectan a diferentes sectores de la sociedad.

Los países de la cuenca mediterránea como España, Italia, Marruecos y Túnez tienen zonas vulnerables en cuanto a la acumulación de nitratos en el medio ambiente.

Bajo este contexto, el próximo 1 de julio de 2023 arranca el proyecto “TeleNitro”, una iniciativa financiada por el programa PRIMA (H2020 Unión Europea) y que cuenta con la participación de Fecoam.

El objetivo principal es la reducción de la fertilización nitrogenada en los cultivos mediante el diseño y evaluación de una nueva estrategia de cultivo en las que se incluye el uso de plantas y/o extractos botánicos con capacidad de ralentizar la transformación del amonio a nitrato.

Para lograrlo, los integrantes del proyecto proponen alcanzar objetivos específicos como conocer la distribución espacial y temporal del nitrato en los sistemas agrícolas (suelo, planta, solución de drenaje), y los requerimientos nutricionales de los cultivos y sus variedades.

Asimismo, pretenden calibrar y validar la tecnología de monitoreo de nitratos en sistemas agrícolas, realizar una selección de inhibidores naturales de la nitrificación (NI): plantas y extractos botánicos e introducir y validar el uso de NI en las estrategias agronómicas de cultivos.

Por último, consideran necesaria la creación de un sistema de apoyo a la decisión (DSS) que ayude a gestionar la fertilización de manera sostenible, así como, un estudio de ciclo de vida (ACV) y un estudio económico.

Para este Proyecto se ha formado un consorcio formado por centros de investigación de los países participantes, como son CEBAS-CSIC (España), Universidad Miguel Hernández (España), Consejo Nacional de Investigación de Italia (Italia), Universidad Mohamed V (Marruecos) e Higher institute of the Science and Techniques of Water of Gabes (Túnez).

El proyecto será coordinado desde Murcia por el Dr. Francisco García del CEBAS que pondrá a disposición de FECOAM todos los datos generados en el proyecto por las implicaciones que estos puedan tener en la agricultura del campo de Cartagena.