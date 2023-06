El humo procedente de los incendios forestales que están arrasando Canadá ha recorrido miles de kilómetros y, tras cruzar el Atlántico, ha llegado a la Región de Murcia.

Esta nube de partículas de hollín empañó en primer término la comunidad autónoma de Galicia y se ha extendido por el resto de España hasta llegar al sureste peninsular.

"Las imágenes satélite y nuestros medidores han detectado un aumento de aerosoles en la atmósfera como consecuencia de la combustión de los incendios de Canadá", explica a LA OPINIÓN el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Región, Juan Esteban Palenzuela.

Esta especial situación atmosférica previsiblemente acompañará al territorio murciano durante esta jornada y la del jueves.

Sin embargo, el meteorólogo ha precisado que esas partículas de hollín están presentes en capas altas y no en superficie, por lo que "no representa, en principio, ningún peligro" para la salud de los murcianos, ya que no afecta a la calidad del aire.