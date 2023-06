Las inversiones en empresas emergentes (‘startups’) de la Región alcanzaron el pasado año los 63,7 millones de euros, una cantidad que multiplica por cuatro la cifra del año anterior. Las firmas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las del sector agroalimentario son las principales beneficiadas, según muestra el estudio ‘Observatorio Inversión Startups Murcianas 2022’, elaborado por Innoventures Capital, en colaboración con el Instituto de Fomento (Info) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).

Durante el pasado año se registraron 12 operaciones de inversión en ‘startups’ murcianas y el importe total obtenido en ampliaciones de capital fue de 63,7 millones, frente a los 14,3 millones del año anterior. Además, hubo cinco compañías que cambiaron de manos, Hopu, Symborg, Stay my way y Superlumen, y que fueron adquiridas por Libelium, Corteva Agriscience, Operto y Soedesco, respectivamente.

Los analistas consideran que estas operaciones «son un elemento determinante para definir la excelente salud del ecosistema inversor e innovador en la Región de Murcia, dado que constituyen un paso clave de materialización de la rentabilidad por parte de los inversores y, por lo tanto, de que las empresas emergentes han alcanzado un nivel importante de consolidación», según destaca el director del Info, Joaquín Gómez.

Por lo que concierne a las ampliaciones de capital, objetivo principal del análisis del Observatorio, la mayor ronda de inversión de este ejercicio ha sido la de Odilo, que cuenta con una plataforma de contenidos digitales enfocados al aprendizaje, una gran biblioteca digital que permite configurar plataformas de educación a empresas y otras organizaciones. Ha recibido una inversión de 60 millones de euros de diferentes fondos, entre ellos Kibo Ventures y JME Ventures.

En el ejercicio citado, todas las operaciones se han cerrado mediante rondas de inversión tradicionales sin presencia del ‘crowdfunding’ o ‘equity crowdfunding’.

Nueve de las doce operaciones han sido de importe inferior a 500.000 euros y han sido llevadas a cabo por ‘business angels’. Otras empresas emergentes que han recibido inyección de capital han sido Trabem Health (salud), Stay my way (software), Vivainvitro (salud), Votum (salud), Intelia (software), Wefish (red social), Sons of a Bit (gaming), Vegaffinity (agroalimentario), Pamipe, (agroalimentario), HOPU (TIC), Nivimu (software) y la citada Odilo.