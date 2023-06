Las inversiones en empresas emergentes en la Región de Murcia alcanzaron en 2022 los 63,7 millones de euros, lo que supone cuatro veces más que en 2021, con predominio de las firmas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las del sector agroalimentario, según el "Observatorio Inversión Startups Murcianas 2022" remitido este lunes por el Gobierno regional.

Así, en 2022 se registraron 12 operaciones de inversión en empresas emergentes murcianas y el importe total obtenido en ampliaciones de capital fue de 63,7 millones, frente a los 14,3 millones del año anterior.

Además, se produjeron cinco operaciones de adquisición que fueron protagonizadas por las empresas Hopu, Symborg, Stay my way y Superlumen, adquiridas por Libelium, Corteva Agriscience, Operto y Soedesco, respectivamente.

La mayor ronda de inversión de este ejercicio ha sido la de Odilo, que cuenta con una plataforma de contenidos digitales enfocados al aprendizaje, una gran biblioteca digital que permite configurar plataformas de educación a empresas y otras organizaciones. Ha recibido una inversión de 60 millones de euros de diferentes fondos, entre ellos Kibo Ventures y JME Ventures.

Todas las operaciones se han cerrado mediante rondas de inversión tradicionales sin tener que recaudar fondos y nueve de ellas han sido de importe inferior a 500.000 euros, llevadas a cabo por inversores privados.

Otras empresas emergentes que han recibido inyección de capital han sido Trabem Health, Vivainvitro y Votum ( sector salud), Stay my way, Intelia y Nivimu (programas informáticos), Wefish (red social), Sons of a Bit (juegos electrónicos), Vegaffinity (agroalimentario), Pamipe, (agroalimentario) y HOPU (TIC).

La inversión en modelos de negocio basados en la venta a empresas (B2B2) supuso en 2022 un 58 por ciento de las operaciones, pero acumula el 99 por ciento del dinero invertido.