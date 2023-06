El número total de lanzamientos o desahucios se redujo en un 40,6 % en el primer trimestre del año, hasta alcanzar 6.579 operaciones, tras descender un 52,5 % los derivados de ejecuciones hipotecarias y un 36,3 % los causados por impago del alquiler, según datos del CGPJ, que detalla que Murcia es la segunda región con mayor tasa por cada 100.000 habitantes, 19,1.

Esa es la principal conclusión del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial, que advierte de que el primer trimestre del año se ha visto afectado por la huelga de los letrados de la administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo.

El documento indica que dos de cada tres lanzamientos (4.860, o el 73,9 % del total) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.308 (19,9 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 411 restantes obedecieron a otras causas.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña –con 1.715, el 26,1 % del total nacional- fue donde se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre de 2023, seguida por Andalucía, con 1.279; la Comunidad Valenciana, con 1.010, y Madrid, con 661. De los lanzamientos por impago del alquiler en el trimestre, Cataluña concentró el 25,5 % (1.240); a continuación se sitúa Andalucía, con 853; la Comunidad Valenciana, con 675, y Madrid, con 573.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista Andalucía, con 323, seguida por la Comunidad Valenciana, con 304; Cataluña, con 299, y Madrid, con 72.

El CGPJ aclara que el informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, añade.

Los lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2023 fueron 12.736, un 33,9 % menos que el mismo trimestre de 2022; de ellos, 5.931 (un 34,2 % menos) terminaron con cumplimiento positivo.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

El CGPJ ofrece también datos de ejecuciones hipotecarias, que entre enero y marzo alcanzaron 5.751 procedimientos, el 10,3 % menos que en el primer trimestre de 2022. El mayor número se dio en Andalucía, con 1.446 o el 25,1 % del total nacional; le siguen la Comunidad Valenciana, con 1.042; Cataluña, con 865, y Madrid, con 521.

Sin embargo, si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 20 por cada 100.000 habitantes, y Murcia, con 19,1