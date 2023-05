Las apuestas sobre qué temas iban a influir en estas elecciones autonómicas y locales en la Región de Murcia hacía poner los focos sobre la problemática del agua y el estado del Mar Menor. El factor común a ambas claves es la actividad agrícola, que ha jugado un papel importante en estos comicios pero también durante la pasada legislatura. Las nuevas normativas ambientales, más restrictivas con el sector primario, y el recorte del Trasvase Tajo-Segura, sumado a la responsabilidad sobre la contaminación del Mar Menor, han llevado a los agricultores a ser el centro de atención y de debate que, finalmente, ha ganado el candidato popular, Fernando López Miras.

«El Partido Popular ha logrado sentar un marco muy claro: el agua sólo la defiende el PP» apunta Josechu Ortega, miembro de la comisión de análisis político del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, «la oposición no ha sido capaz de crear un discurso competitivo contra los populares». El experto recuerda que en las últimas encuestas del Cemop, el agua había alcanzado los primeros puestos de la lista que reúne las principales preocupaciones de los murcianos.

Añade, además, que empezó a ocurrir cuando el PP comenzó a hablar del Trasvase y el agua a finales del pasado año, tras conocerse que el caudal ecológico del Tajo se ejecutaría por completo, lo que equivaldrá a perder el 40% de los recursos que llegan por el Trasvase. «El PSOE comete el error sistemático de creer que son ellos quienes pueden defender el tema del agua», apunta Ortega. Ni la desalación ni los proyectos para aumentar la capacidad de estas plantas han logrado dar un respiro a los socialistas en el Campo de Cartagena y el Guadalentín, zonas eminentemente agrarias y ganaderas.

El Mar Menor, sin ‘popularidad’

Mariano Zapata, presidente de Proexport, cree que los discursos del PP y Vox han convencido en unos municipios ribereños del Mar Menor muy ligados a la producción agrícola (El PSOE sólo ha ganado en Los Alcázares). Sin embargo, añade que el discurso de López Miras «ha terminado por calmar al campo» por la Ley del Mar Menor, de la que piensa que el PP estaría dispuesto a modificar algunos aspectos lesivos para la continuidad de la actividad. «La derecha ha apostado aquí por esos temas», añade. Para Zapata el discurso de rebajar el nivel freático del acuífero del Campo de Cartagena, a lo que no estaba dispuesto el PSOE, «ha funcionado» para el PP.

El Mar Menor, que alcanzó su ‘popularidad’ en 2021 como uno de los principales temores en la Región tras la anoxia de aquel verano, «se ha venido abajo porque el electorado vota en función de los temas de los que se está hablando», apunta Ortega. Cada partido ha tratado de asentar sus temas, y el PP ha logrado que la falta de agua pase a ser protagonista frente a un degradado Mar Menor que no ha impulsado a los socialistas. El propio candidato del PSRM, José Vélez, se preguntaba en la noche electoral por qué el PP, «que se cargó» la laguna, ha logrado más votos en los pueblos del litoral.

«No es que en los municipios ribereños el Mar Menor no sea un tema importante, pero no es el que más. Funcionan con otras dinámicas electorales» y ha pesado mucho el castigo a las políticas del Gobierno central.

La pelea por el Tajo y el Trasvase influye en Castilla-La Mancha y Valencia

Si el discurso del agua lo ha ganado el popular Fernando López Miras en Murcia, en Castilla-La Mancha esa victoria se le puede atribuir al socialista Emiliano García-Page. El presidente manchego ha obtenido mayoría absoluta y podrá continuar otros cuatro años en parte gracias a la defensa férrea del caudal ecológico del Tajo y sus ataques al Trasvase al Segura.

Page ha mantenido el mismo tono beligerante por el agua que la Región de Murcia, pero no así el hasta ahora presidente valenciano, Ximo Puig, que ha perdido las elecciones en su comunidad. «Entiendo que la preocupación por el agua ha propiciado una subida brutal del PP en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en la provincia de Alicante», apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, «tenemos un electorado sensible» con el tema del agua. «Intuía la consecuencia del recorte al Trasvase en la Región, y creo que ha contagiado a municipios como Lorca», donde el PSOE dejará de gobernar. Finalmente, el recorte de envíos por el nuevo plan del Tajo ha pasado factura a los socialistas murcianos.

El líder de los regantes aprecia que López Miras haya apoyado las reivindicaciones del sector en materia de agua y apunta que se «llegó a exponer a los ministerios de su propio partido, y espero que lo siga haciendo si tras las elecciones generales gana el PP». Haya un cambio o no de Gobierno en Madrid, Jiménez espera que el discurso sobre el Trasvase no cambie: «Necesitamos agua, y no podemos rechazar recursos de ninguna procedencia», en relación, también, al agua desalada.