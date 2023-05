Como cada mes, Los Aperitivos Deportivos Sport Business World con Estrella de Levante vuelven a celebrarse y en esta ocasión el invitado ha sido el presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte. La cita ha tenido lugar en el Espacio Alviento, situado en el Puerto de Cartagena.

Pese a que se han quedado a las puertas de tener la oportunidad de ascender a primera división, la temporada del FC Cartagena ha sido notable. El presidente sabe que los recursos que tiene el club son limitados y que lo han hecho lo mejor posible, aunque espera seguir mejorando: «A mi me gusta en la vida plantear objetivos reales y a corto plazo. Magia no podemos hacer siempre. Lo que estamos haciendo estos dos últimos años es magia, ya que estamos en una competición difícil. Tenemos que buscar herramientas para poder seguir creciendo», ha asegurado Paco Belmonte.

La junta directiva quiere seguir apoyando el club y construir proyectos. Desde que llegó, hace 8 años, el FC Cartagena solo ha conseguido sumar: «nosotros llegamos al club, y , recuerdo que, cuando repasamos la cuentas, los patrocinios eran de 48000 €. Ahora cerramos las cuentas con casi un millón y medio de euros. Ese trabajo es brutal», ha indicado Belmonte, «es importante que la gente conozca el trabajo que se hace en el despacho y que conozcan la realidad».

Paco Belmonte ha aludido a la importancia de contar con un entorno favorable y además ha agradecido la labor de la afición que acude asiduamente al Cartagonova: «A la afición del Cartagena no se le puede poner ningún pero. A los que vienen. El problema está en los que no vienen».

Tal y como afirma Paco Belmonte, él se guía por proyectos y, en este momento, el FC Cartagena es su prioridad: «Yo siempre he dicho que a partir de los cincuenta no trabajaría, y hasta ahora he tratado de dejarlo todo solucionado para que a mi familia no le falte nada. El primer objetivo son cuatro años, pero iremos viendo y marcando más objetivos».

El presidente también ha abordado el tema de la venta del club y de los fondos de inversiones: «El FC Cartagena es uno de los pocos equipos que se pueden y quedan por vender. Por eso, los fondos de inversión se han fijado en el club. El día que se venda será para que el equipo tenga un proyecto mejor y se respete a la gestión deportiva que hay. Hasta ahora, no se ha vendido porque no se han dado esas circunstancias. Aun así, Belmonte ha afirmado que existirían opciones de venta del Cartagena con una horquilla entre los 22 y 35 millones de euros».

Establecer sinergias que generen riqueza e inspiración en torno al deporte, el turismo y la gastronomía son algunos de los propósitos con los que nace la iniciativa de los Aperitivos Deportivos con Estrella.

