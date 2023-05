Una legislatura de trasvases y lagunas

Los principales partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas dan sus recetas para cuidad del medio ambiente, del Mar Menor, acabar con el atasco en los expedientes ambientales o las soluciones al Trasvase Tajo-Segura y los recursos hídricos en la Región de Murcia.

Partido Popular

La formación de Fernando López Miras parte de la base de que la protección del medio ambiente y el impulso de la actividad económica en la Región de Murcia son «perfectamente compatibles». Para lograr esta concordancia el PP quiere aprobar la nueva Ley de Mejora Ambiental Integrada, «dirigida a fomentar un entorno medioambiental limpio». Apostarán por extender certificados energéticos y líneas de apoyo e incentivos fiscales para las empresas que combatan el cambio climático.

El patrimonio forestal y sacar adelante los planes de recuperación y conservación de especies protegidas de flora y fauna son otros dos ejes de su campaña ambiental. Miras hace gala del presupuesto que ha destinado hasta ahora como presidente para la «conservación de la biodiversidad y espacios naturales», centrado, señala, en controlar la calidad del aire, los suelos contaminados y las aguas litorales.

Los populares ven en la Ley del Mar Menor el resultado del «consenso y el acuerdo político», por lo que marcan posiciones sobre una posible modificación o erradicación: «No vamos a dar ningún paso atrás en la protección del Mar Menor». Miras promete para los próximos cuatro años crear un banco de especies de la laguna y un centro de investigación para centralizar la monitorización del ecosistema. «Colaboraremos con los ayuntamientos ribereños para crear infraestructuras que eviten arrastres y escorrentías», al tiempo que apostarán por «recuperar» El Carmolí.

Miras insiste, en el debate del agua, que la desalación « nunca puede ser ni la solución, ni la alternativa al Trasvase», cuyo recorte atañe a una decisión «política y oportunista» del Gobierno central. El PP pretende construir infraestructuras que permitan el «máximo aprovechamiento» de las aguas de lluvia. «Implantaremos un Plan Estratégico de Regadíos que mantenga como puntos centrales el ahorro energético, la eficiencia en el uso del agua y la digitalización».

PSOE

El candidato socialista Pepe Vélez ve en las leyes de Simplificación Administrativa que se han aprobado en la última legislatura una «desprotección progresiva» del medio ambiente que no ha servido para desatascar «más de 2.000 expedientes paralizados». El PSOE llega a las elecciones viendo, también, una compatibilidad entre medio natural y economía si se hace «de forma sostenible» y sin anteponer lo segundo a lo primero, «como ha hecho el Gobierno regional». Quieren aprobar «todos los planes de ordenación de recursos naturales que están pendientes desde 2010» y «dotar de medios humanos y recursos» a la Consejería de Medio Ambiente.

Para el Mar Menor pide coordinación entre administraciones: «No es inteligente rechazar la mano del Gobierno central, que es quien está aportando soluciones». Vélez señala que la Ley del Mar Menor no es la que a su partido le hubiera gustado pero es fruto del «consenso política», por lo que hay que cumplirla «de forma íntegra», a lo que se compromete. Es urgente para el PSOE la elaboración de Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, aprobando previamente una moratoria urbanística vinculada a este proyecto.

El Trasvase es «irrenunciable», remarca Vélez, que añade que «ningún gobierno» acabará cerrando el acueducto Tajo-Segura Respecto a las menores aportaciones, los socialistas advierten de que hay que prepararse «para asumir una posible reducción de los caudales trasvasables de cara al futuro» por el cambio climático, por lo que la desalación «es el complemento que necesitamos para disponer de agua para siempre». Recuerdan que el Gobierno central ya ha aprobado una inversión de 600 millones de euros para ampliar las desoladoras y reducir el precio del agua desalada. Todo esto, incide el candidato, busca apartar «confrontaciones e intereses partidistas».

Ciudadanos

«El medio ambiente es el suspenso permanente del Partido Popular». El partido de María José Ros apunta que sobre Murcia se han cometido «las mayores atrocidades medioambientales de Europa». También ve una compatibilidad entre las actividades económicas y el cuidado de la naturaleza: «La inmensa mayoría de los empresarios son responsables y cumplen la ley, pero unos pocos se la saltan, y pagan justos por pecadores». Ciudadanos busca para esta legislatura diversificar el modelo productivo de un sector primario que hasta ahora los gobiernos autonómicos «han sido incapaces de conseguir».

Ros propone para su gobierno una Consejería de Empresa y Medio Ambiente que «cumpla la legislación medioambiental y la haga compatible con el desarrollo económico, que es también lo que nos reclaman los empresarios». No hay que hacer, en su opinión, «más chiringuitos». Cs cree que la Ley del Mar Menor «no está siendo útil porque no se cumple ni se ha desarrollado», aunque cree que una vez se ejecute bien, «cualquier cosa es mejorable, pero no podemos olvidar que es la única ley fruto del consenso». La formación naranja pedirá, para evitar conflictos entre administraciones, las competencias en aguas interiores (superficiales y subterráneas) para la Comarca del Campo de Cartagena si gobiernan. Blindarán la protección de la laguna a través del Estatuto de Autonomía.

Cs apuesta por un Trasvase Tajo-Segura que sea «una infraestructura mucho mayor e interconectada» dotado con un Plan Hidrológico Nacional que cumpla la interconexión de cuencas. La desalación sería «una parte de la solución», apunta Ros, «pero el PP la ha convertido en parte del problema incluyéndola en la saca de la corrupción» con el caso Desaladora de Escombreras.

VOX

El debate sobre la incompatibilidad del medio ambiente y el desarrollo de los sectores económicos «es completamente artificial y en cierto modo un argumento político con el que se asusta y aterroriza a la población», según Vox. El candidato de Vox a la Asamblea Regional, Antonio Martínez, cree que en España la legislación ambiental ya está «muy desarrollada», por lo que «basta con su implementación sin necesidad de crear más normativa, ni observatorios ni planes».

Martínez, que va en la lista autonómica de José Ángel Antelo, apunta a que las normativas nacionales y europeas se han elaborado a partir del «fanatismo climático y el desprecio» a los ecosistemas modificados por el hombre. «Hay un desperdicio de evaluaciones y una pérdida de recursos e información, especialmente con el solapamiento de controles. Se eternizan los trámites».

Para el Mar Menor, Vox no se mueve de su posición. «Las soluciones pasan por actuar en golas, ramblas, acuífero y saneamiento urbano», junto con el plan ‘salmuera cero’. El plan actual del Ministerio es definido como un «un desprecio a las soluciones de ingeniería en favor de filtros verdes para crear charcas de ranas y mosquitos». El problema, hasta ahora, ha sido «el fracaso y descoordinación entre las tres administraciones públicas». Vox propone cesar a todos los responsables que estén gestionando actuaciones en la laguna. Obligará a los ayuntamientos a depurar sus aguas residuales y derogará la Ley del Mar Menor.

Para el agua, la formación propone «un mercado nacional de agua controlado por una autoridad única», con trasvases y conexión entre cuencas reflejado en un Plan Hidrológico Nacional. «La alternativa al Trasvase, la desalación, es una receta de la Agenda 2030».

Podemos/IU/Alianza Verde

La candidata de la coalición Podemos-IU y Alianza Verde percibe una incompatibilidad del medio ambiente con ciertos modelos de negocio que no tienen en cuenta la necesidad de sostenibilidad de todo el sistema. «La agricultura tradicional ha sido sustituida por un modelo agroindustrial intensivo y el pequeño agricultor que trabaja y vive en su tierra ha sido reemplazado por la gran multinacional». Podemos promete reforzar las inspecciones y garantizar que se cumpla la legislación ambiental. «Vamos a recuperar todos los requisitos de protección ambiental que el PP eliminó durante la pandemia vía decreto».

La coalición ve necesario una «mayor protección legal» de la laguna: «Dejaría de ser la cloaca donde tirar todos los deshechos del agronegocio». Marín aprobaría, si accede al Gobierno, una moratoria indefinida al urbanismo en el litoral de la laguna y modificarían «de inmediato» la Ley del Mar Menor. «Sustituiríamos esta ley por otra en la que se declare el Parque Regional, se recupere la agricultura tradicional y se ponga fin en origen a todos los vertidos nocivos».

Podemos se posiciona a favor de aprovechar todas las opciones que puedan abastecer de agua a la Región, también de la desalación. «Es irresponsable confiar solo en el agua que caiga del cielo por puro populismo y oponerse a la desalación por sistema como hace el PP, como estamos viendo con esta sequía». Defienden el Trasvase, apuntan, «y su continuidad». Sin embargo, añaden que hay que tener en cuenta el cambio climático y la desertificación frente al «populismo hídrico». «Vamos a tener que buscar agua de otra manera, porque llegará el momento en el que no se pueda seguir trasvasando». Apuestan por lograr un mayor aprovechamiento del agua y usar energías renovables en este proceso.