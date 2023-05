El partido político Por mi Región ha presentado en Fiscalía una denuncia "para que investigue el comportamiento del director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez López, quien se ha negado durante más de un año a que la nueva junta directiva del club deportivo Real Sociedad Club de Campo de Murcia (conocido como Tiro Pichón) quede oficialmente inscrita, pese a la resolución del propio consejero de Presidencia, Turismo y Deportes", indican desde la formación en una nota de prensa.

Según ha explicado la presidenta de la formación regionalista, Pilar García, el diez de diciembre de 2021, Joaquín Martínez Nicolás en nombre y representación del citado club deportivo formuló solicitud de inscripción de la nueva Junta Directiva en el Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia, tras celebrarse la Asamblea General Extraordinaria el treinta de octubre de 2021 y a la que se presenta una sola candidatura, la encabezada por el mismo Joaquín Martínez, añade el comunicado.

El once de enero de 2022, el director general de Deportes resuelve inscribir a la nueva junta directiva. No obstante, “justo un día después, es decir, el doce de enero de 2022, veinticuatro horas después, no sabemos qué ocurre en ese breve lapso de tiempo, que el mismo director general se retracta y revoca su propia orden”, apunta Pilar García.

Por capricho o por dejación

A partir de ahí, Joaquín Martínez presenta un recurso que es admitido y resuelto por el consejero de Presidencia a su favor, un recurso ampliamente argumentado, publicado en el BORM el 15 de febrero de 2022. “Desde esa fecha hasta ahora mismo, la junta elegida en la asamblea extraordinaria celebrada para elegir los nuevos cargos del club deportivo no ha podido asumir la gestión del mismo y no sabemos si es por capricho del director general de Deportes, por dejación de funciones o porque tiene algún supuesto interés oculto en esta entidad”, afirma la presidenta de Por Mi Región.

“Lo que sí se puede comprobar, añade, es que se está saltando a la torera la orden de su superior jerárquico”, y se pregunta “¿por qué cambia de opinión de un día para otro?, y ¿qué interés puede tener un alto cargo del PP en un club privado?, nos interrogamos también si es igual de celoso con todos los clubes deportivos de la Región de Murcia ya que su única competencia es dictar su inscripción, y ¿por qué incentiva y permite que la gestión del club esté en situación provisional desde hace más de un año?”.

Igualmente, García manifiesta que “estamos especialmente intrigados en la particularidad de este club para que el director general de Deportes se tome tanto interés en su junta directiva”. Además, advierte de que “si es que hay un enfrentamiento o rivalidad entre los socios creemos que el director general no debe tomar partido y por uno de los bandos”.

Ante todo ello, la presidenta de Por mi Región declara que “hemos considerado que deberían aclararse todas estas cuestiones y depurarse responsabilidades, por ello hemos acudido a la Fiscalía”.