¿Qué objetivos se ha marcado para el 28 de mayo?

Nuestro objetivo es cambiar las cosas. Creo que hay un modelo que funciona, que es el modelo de Castilla y León, en donde se está construyendo una presa, mientras que las demás se están tirando abajo, y que ha recortado el dinero a los sindicatos en un 50%. Es una región que está creciendo mucho y apuesta por la vida y por la familia.

Entonces su objetivo es entrar en el Gobierno.

Hay que esperar a que pasen las elecciones, pero para cambiar las cosas, está claro que Vox es el único voto útil. López Miras tendrá que elegir entre el modelo de Mañueco y el de Feijóo, que aboga por pactar con el Partido Socialista, según dijo él mismo. Sería bueno que aclarase esto antes de las elecciones.

López Miras ya ha dicho en alguna entrevista que apuesta por otro modelo: no gobernar en coalición.

¿Va dejar que gobierne el Partido Socialista, entonces? Nuestros votos valen lo mismo que los de cualquier otro partido y no los vamos a regalar. No vamos a defraudar a nuestros votantes.

¿Cree que López Miras llegaría a acuerdos con Vélez para evitar pactar con usted?

Hombre, por supuesto. Es más, el PP ya ha pactado con el PSOE; lo hizo en Cartagena. A nosotros jamás se nos ocurriría llegar a acuerdos con la izquierda ni con ninguno de sus satélites. Somos el único partido previsible. Los demás partidos, por desgracia, nos tienen ya acostumbrados a vivir bajo la estela del engaño.

En Castilla y León usaron ‘Siembra’ como lema de campaña y usted ha apostado por el ‘Riega’.

Queremos regar nuestras calles de seguridad, regar nuestra economía y regar de infraestructuras esta región. Y lo más importante, regar de esperanza. Pero también tenemos otro lema: ‘Vota seguro’. Todo el mundo sabe lo que se puede esperar de nosotros porque cumplimos con lo que decimos.

¿Hay agua para todos?

Por supuesto. Enviamos al mar entre 50.000 y 60.000 hectómetros cúbicos cada año. Con 21.000 más tendríamos la capacidad de regar toda España y estamos regalando más de 6.000 hectómetros cúbicos a Portugal por el Tratado de la Albufeira. Y lo hacemos para diluir la porquería del señor Page y de la señora Ayuso por sus malos saneamientos. Los caudales ecológicos realmente son caudales fecales. Podríamos multiplicar por tres nuestro regadío. Tenemos el terreno, tenemos el clima y tenemos agua para todos.

Habla como si no hubiera cambio climático.

El clima lleva cambiando desde que existe el mundo, hace más de 4.500 millones de años, y lo seguirá haciendo. A día de hoy, estamos enviando el agua al mar para después sacarla y desalarla, con el consumo de energía y producción de CO2 que eso conlleva. Sería más lógico guardarla a través de embalses o trasvasarla para que llegue a las cuencas deficitarias, como es la del Levante.

¿Tiene sentido llenar nuestro campo de regadío cuando estamos en una de las zonas más secas de España?

El modelo de secano no es productivo ni rentable, salvo raras excepciones. Nuestro campo siempre ha sostenido la economía de esta región. No podemos transportar nuestro clima a otras zonas, pero sí trasvasar el agua.

Abascal ha dicho en Murcia que expulsará de Vox a quien se oponga al PHN.

Y yo le pido al Partido Popular que haga lo mismo. Si sacara de sus filas a la calle a todos los que están en contra del PHN se quedaría sin líder nacional y sin el 90% del partido. Solo lo apoyan los dirigentes del Levante.

Culpa a los alcaldes ribereños, como Luengo, de San Javier, del estado del Mar Menor.

Por supuesto. La porquería sale de los alcantarillados y va directamente al Mar Menor porque no se hacen saneamientos separativos. La mala depuración del agua es la que da lugar a los peces muertos y los detergentes que aportan esos saneamientos, que llevan fosfato, son los que crean la eutrofización. Nadie puede entender que haya que sacrificar el campo para que el Mar Menor se recupere con las medidas técnicas que tenemos en el año 2023.

Son científicos los que apuntan a la agricultura intensiva como causante del problema.

A día de hoy, el nitrato que se utiliza es mínimo por el coste de los abonos. Además, la planta consume el poco que se usa. Más allá de los datos técnicos y de los datos científicos, es ridículo acabar con la agricultura más tecnificada de Europa, con la huerta de Europa, para salvar al Mar Menor porque este ecosistema no se va a salvar si no se hacen las infraestructuras necesarias, empezando por desviar esas ramblas que están aterrando el Mar Menor porque cada año emiten 30 hectómetros cúbicos de lodos. Por eso cada vez hay menos profundidad. Si el hombre, que es parte del medio, no actúa, el Mar Menor se va a cerrar y se va a secar.

¿Volveremos a ver una moción para que las mujeres que quieren abortar escuchen el latido?

Lo que tenemos que hacer es poner los recursos que hagan falta para proteger al más débil, que es el no nacido. Entendemos que hay mujeres que han tenido un embarazo no deseado cuyas circunstancias sociales y económicas son complicadas, pero es ahí donde la Administración tiene que entrar. Tenemos la obligación, no creo que sea algo ni siquiera sobre lo que se pueda elegir. En la Región de Murcia se está financiando la muerte y no se está financiando la vida.

Entiendo que, si llega al Gobierno, tampoco aplicará la Ley de Memoria Histórica.

La queremos derogar. Hay historiadores que ahora quieren reescribir la historia y decir qué se puede decir y qué no. Me parece que es un absurdo enfrentar a los españoles por algo que sucedió hace tanto tiempo. Cada abuelo luchó en un bando y yo no voy a decir que se criminalice a un abuelo o a otro, creo que los españoles nos dimos la mano, lo que pasó, pasó, es parte de nuestra historia.

Pasado también es ETA y se está hablando mucho de ella esta campaña electoral.

Lo que ha sucedido en España ha sido trágico. En mi familia muchos han sido militares y sé lo que sucedía. He vivido en mil lados y aquello era el imperio del miedo y de la muerte. No me cabe en la cabeza que a día de hoy haya partidos políticos, que en su día fueron obreros y españoles, que ahora pacten con formaciones como Bildu. Pedimos su ilegalización y nos sorprende muchísimo que el PP siga por el camino de en medio y no apoye esa ilegalización. UPyD lo llevó al Congreso y votaron en contra.