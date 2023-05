Los representantes de la patronal, los sindicatos, los colegios profesionales y las instituciones que representan a los distintos colectivos demandan a los partidos que aspiran a formar gobierno las infraestructuras y la mejora de las comunicaciones dentro de la Región, pero también diálogo entre las administraciones y más protección social.

José María Albarracín, presidente de la Croem

"Necesitamos un diálogo fluido entre los partidos y una voz única en Madrid"

"Destacaría la necesidad de que exista diálogo fluido entre las fuerzas políticas ante cuestiones de interés general. No queremos una política estéril, sino efectiva aportando soluciones y pidiendo respeto absoluto a los empresarios. Es necesario que a Madrid llegue una única voz clara y contundente. Quien gobierne debe escuchar al empresariado".

Santiago Navarro, secretario general de CC OO

"Es prioritaria la vigilancia de la salud y la defensa del Mar Menor"

"Es prioritaria la vigilancia de la salud, el medio ambiente o la defensa del Mar Menor. No se puede ir con tibieza ante lo que genera el cambio climático. Es necesario que el Gobierno se preocupe de ofrecer condiciones dignas y servicios sociales a las personas más vulnerables. El favoritismo con las grandes fortunas va en detrimento de las políticas sociales".

Ana Correa, presidenta de COEC

"El AVE debe llegar a Cartagena y la red de FEVE, hasta San Pedro"

"Necesitamos que e l AVE llegue a Cartagena y la extensión de la red de FEVE hasta San Pedro del Pinatar y La Manga. Es necesaria una red de transporte público suficiente, que permita vertebrar el territorio de la Comarca del Campo de Cartagena y la conexión con el aeropuerto de Corvera. También es necesaria la mejora de las carreteras de la comarca".

Antonio Jiménez, secretario general de UGT

"Queremos que se dé prioridad a la calidad del empleo y a la protección social"

"Queremos que se dé prioridad a la calidad del empleo y la protección social. Es necesario reforzar los servicios públicos e invertir mucho más. En empleo es necesario impulsar la negociación colectiva y conseguir que una política salarial que permita lograr unos salarios dignos en una región que tiene los terceros sueldos más bajos de España".

Juan Jódar, presidente de Cedor

"Es prioritaria la recuperación del casco histórico de Lorca"

"Es prioritaria la recuperación del casco histórico de Lorca. Necesitamos un compromiso para recuperar la vida, el comercio y la hostelería. Hay muchos solares vacíos y resulta necesario adaptar la normativa, porque restaurar los edificios antiguos es mucho más caro. También conexión con Caravaca o el tercer carril de la A-7 hasta Puerto Lumbreras".

Juan A. Pedreño, presidente de UCOMUR

"Hay que apoyar el emprendimiento y mejorar la formación de los trabajadores"

"Es necesario potenciar el emprendimiento y mejorar las competencias profesionales de todos los trabajadores. En el año en que ha habido una resolución de la ONU a favor de la economía social por su capacidad de resiliencia, es preciso apoyar a los sectores emergentes que están creciendo, como la robótica y la Inteligencia Artificial o los cuidados".

Carmen Piñero, presidenta de Coremur

"El comercio está muy mal y debe ser una prioridad para los que vengan"

«Solo le pido al nuevo Gobierno regional y al municipal que tengan un poco de sensibilidad con el pequeño comercio y que no hagan promesas solo de palabra. El comercio está muy mal. Si los que vengan ahora no tienen esa sensibilidad y no hacen nada para recuperarlo, no tiene salvación. Necesita mucho dinero y esperamos que sea una prioridad».

Alfonso Hernández, presidente de FRECOM

"Es necesaria una Administración que apueste por la digitalización"

"Es necesaria una Administración que apueste por su propia digitalización y la de toda la economía y que acelere las grandes obras de infraestructura imprescindibles para una gran transformación económica: el puerto de El Gorguel y el Corredor del Mediterráneo. También es necesario un Plan Industrial basado en I+D+i y el apoyo a la formación".

José María Tortosa, presidente de Amefmur

"Necesitamos estabilidad y lograr cubrir y retener el talento"

"Necesitamos estabilidad y consenso para recuperar el clima de aventura compartida y un proyecto común de nuestra región. Queremos que se fomente el emprendimiento y se cree una conciencia en las nuevas generaciones del papel fundamental de la empresa familiar y abordar la dificultades extraordinarias para cubrir y retener el talento".

José Hernández, presidente de FRECOM

"Los impuestos de Transmisiones y de Actos Jurídicos deben bajar"

"Demandamos la incorporación de las infraestructuras locales al Pacto Regional por las Infraestructuras aunando la hoja de ruta de la Comunidad y de los ayuntamientos y un plan que garantice el suministro eléctrico al suelo industrial. Deben bajar los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos, que es el más alto de España".

Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas

"Es necesario el refuerzo de la FP y de los programas STEM"

"Vemos necesarios los programas de refuerzo de la Formación Profesional: incrementar recursos, captar alumnos y dar a conocer sus virtudes, además de reforzar los programas STEM. Hay que racionalizar el gasto público y reforzar el transporte intramunicipal, establecer un plan de atracción de inversiones y crear un hub tecnológico".

María José Peñalver, decana del Colegio de Arquitectos

"Hay que agilizar las licencias de obras y los planes urbanísticos"

"Agilizar las licencias de obras y los planes urbanísticos es imprescindible para que se puedan hacer más viviendas. La concesión de una licencia llega a tardar un año y a veces lleva más tiempo que el necesario para ejecutar la obra. También debe acortarse el plazo de tramitación de los planes parciales, porque si tardan 10 años hay demasiados cambios".

José L. Díaz Manzanera, fiscal jefe de la Justicia en la Región

"La carga de trabajo de la plantilla de la Fiscalía es la primera de España"

"La Justicia debe ser empujada a mejorar desde todas las Administraciones públicas, y entre ellas, un Gobierno y una Asamblea Regional. Es necesario lograr una plantilla proporcional a la elevada carga de trabajo que tienen los fiscales en esta Región (somos los primeros de 77 fiscalías de España) y una digitalización plena unas adecuadas instalaciones".

José Miguel Marín, presidente de COAG

"La Administración debe reconocer el papel estratégico del sector primario"

"Le pedimos a la Administración que se reconozca el papel estratégico del sector primario como garante de la soberanía alimentaria, porque de él depende lo que una sociedad pueda o no pueda comer. Lo que necesita un agricultor es poder vivir de de su trabajo, que sea sostenible y que haya una planificación hidrológica que garantice recursos al regadío".

Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia

"Tenemos problemas que no se resuelven, como las infraestructuras"

"Tenemos problemas que nunca se acaban de resolver, como la falta de inversiones, sobre todo en materia de infraestructuras de transporte. La Alta Velocidad a Murcia debe mejorar con unos tiempos y frecuencias adecuadas y el Corredor Mediterráneo, avanzar al ritmo prometido. El problema de la falta de agua y el Trasvase Tajo-Segura es vital".

Joaquín Barberá, presidente de Plena Inclusión de la Región

"Nuestra prioridad es seguir avanzando en la eliminación de las listas de espera"

"Nuestra prioridad es seguir avanzando en la eliminación de las listas de espera. Ninguna persona con discapacidad que lo necesite debe esperar para acceder a un centro de día, una residencia o a la atención temprana. También hay que actualizar los precios públicos de los servicios que prestamos en las asociaciones para la Administración".

Mº Teresa Martín, presidenta Usuarios de la Sanidad

"La Atención Primaria requiere un refuerzo y faltan especialistas"

"Es necesario reforzar la Atención Primaria aumentando médicos y enfermeras, administrativos, fisioterapeutas y trabajadores sociales, así como y la construcción de los centros de salud que faltan, en especial los de Lorca, Molina y Murcia Norte. También hay que revisar el decreto de las listas de espera y un plan de choque real".

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción

"Lo primero es que se cumplan las leyes y que hagan los PORN pendientes"

"Lo primero es que se cumplan las leyes y que se elaboren los planes de ordenación pendientes. Los PORN de Cabo Cope y de El Valle-Carrascoy siguen sin hacer, cuando la planificación ambiental es necesaria para que haya una protección real. En esta región hay mucho por hacer, hay que cambiar el chip y considerar el medio ambiente una necesidad".

José García Gómez, presidente de la Mesa del Agua

«El problema del agua debe salir de la confrontación política»

«Es preciso sacar el problema del agua de la confrontación política y recuperar un diálogo transparente, honesto y sincero con el Gobierno central. Hay que encontrar la forma de que se arbitren soluciones para afrontar los periodos de sequía con más garantías mediante la interconexión de cuencas y el incremento de la capacidad de los embalses».

Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermería

"Es urgente un aumento del 30% de la plantilla de enfermeras"

"Consideramos urgente un aumento, al menos del 30%, en la plantilla de enfermería del Servicio Murciano de Salud y asegurar que las condiciones laborales en los conciertos con la sanidad privada se equiparen a las del SMS. También es prioritario que aumenten las plazas de enfermeras especialistas y que todas las áreas de salud cuenten con unidades de hospitalización a domicilio".