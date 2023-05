Obtuvo el decanato del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia (Coitimur) en 2019 y posee años de experiencia en el sector tecnológico. Juan José Almela es uno de los anfitriones que abre hoy las jornadas del DíaTIC23: una iniciativa que se celebra con motivo del Día de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y que reconoce, entre otros, la labor de La Opinión con el premio Medio de Comunicación en apoyo de las TIC.

¿Están las empresas de la Región a la altura de otros territorios en materia de transformación digital?

El grado de digitalización de las empresas de la Región de Murcia es muy parecido al del resto de las regiones de España. Si hacemos una comparativa con el resto de Europa, nosotros estamos bastante bien. Las empresas tienen página web, están innovando y mejorando la contratación de profesionales de la informática. Pero, por ejemplo, el nivel de adecuación de las tecnologías, como puede ser la ciberseguridad o la inteligencia artificial, no es suficiente y estamos por debajo de otros territorios como puedan ser Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.

¿Murcia está al nivel de Madrid o Barcelona en cuanto al fenómeno ‘startups’?

A nivel proporcional se encuentra a la par de estas grandes ciudades. No obstante, cabe destacar que nosotros tenemos menos población y, por ende, menos egresados. En la Región la educación virtual ha cambiado mucho. Universidades como la UCAM, por ejemplo, tiene un número muy elevado de matriculaciones en grados tecnológicos. La UMU, por otro lado, ha sido reconocida a nivel mundial con varios premios. Además, es importante subrayar que el paro en las carreras de informática es casi inexistente a todos los niveles.

¿Cómo se puede implementar esta tecnología en los colegios e institutos?

Los jóvenes que ahora cursan Primaria y Secundaria son nativos digitales. Desde pequeños, en sus casas, están con tabletas o móviles. Para ellos es algo normal y los centros educativos han tenido que adecuarse a esta situación. En la Región, tanto en lo privado como en lo público, se trabaja en diferentes ‘herramientas colaborativas’, que favorecen la interacción del alumno con el profesor.

¿Qué tipo de herramientas?

La realidad aumentada es una de ellas. Dependiendo de la materia que estudien y de sus dispositivos, ya sean del centro o propios, los jóvenes pueden ver un corazón a 360 grados, visitar monumentos como el Teatro Romano de Cartagena en 3D o recrear digitalmente batallas históricas. Para simplificar, sería como utilizar una tecnología muy parecida a la de Pokémon GO. Aunque todo esto depende de los medios que posea el centro en cuestión.

¿Ha recibido cibertataques la Región? ¿Están preparadas sus instituciones para detenerlos?

No hay ninguna institución pública o privada de gran calibre que no haya sido atacada. No obstante, eso no significa que haya sido vulnerada. O sea, puede ser que te hayan atacado y no lo hayan conseguido. Estoy seguro de que Murcia ha sido atacada. Lo que ocurre es que la Región parte con una ventaja muy importante y es que colabora, y es de las pioneras, con el Centro Criptológico Nacional, que es el órgano digital del CNI. Su funcionamiento se basa en la creación de unas herramientas tecnológicas que fabrican un círculo alrededor de todo lo público que existe dentro de la Comunidad: Servicios Murcianos de Salud, Gobierno, etc. Si detecta un ciberataque, automáticamente avisa y, de forma reactiva, se activan todos los mecanismos para repeler el robo de datos sensibles.

¿Qué oportunidades o desafíos presenta la irrupción de la inteligencia artificial en la tecnología de la Región?

Llevábamos mucho tiempo trabajando con ellas. Sin embargo, la empresa OpenAI, participada por Microsoft, revolucionó el sector el año pasado con la presentación de su motor de inteligencia artificial llamado ChatGPT: capaz de responder a cualquier tipo de pregunta, elaborar un trabajo para clase, responder a las cuestiones de un examen o, incluso, programar una página web. Es decir, puede resolver absolutamente todo.

Las IA puede crear imágenes desde cero o editar vídeos cambiando voz y cara de las personas que aparecen (deepfakes). Por supuesto, todo esto entraña riesgo, pero la IA van a hacer el trabajo más fácil a los jóvenes. La IA es como una llave inglesa, es muy útil pero también puede ser muy peligrosa. Empleada de forma incorrecta puede hacer mucho daño. Pese a ello, genera conocimiento, puede ser beneficiosa para muchos campos. La predicción de enfermedades podría ser uno de estos sectores.

Otro de los asuntos que preocupa acerca de estas inteligencias es la posibilidad de desplazar a los humanos de sus trabajos, ¿somos prescindibles?

La IA tiene muchos detractores por la incertidumbre y miedo que transmite. Determinados sectores, como el periodismo, pueden pensar eso, pero al final, lo que la gente necesita es contacto humano. Yo no creo que vaya a pasar eso. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es formarnos constantemente para saber cómo poder implementar positivamente estas IA a nuestra profesión. A la gente le puede entusiasmar que un robot le hable tras la pantalla durante un tiempo, pero en el fondo lo que quieren y necesitan es interactuar con otras personas.