La subida de las temperaturas que va a sufrir la Región esta semana ha encendido las alarmas y ha obligado a empezar a aplicar las medidas de prevención en las empresas de la construcción y del campo para evitar los golpes de calor. También la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha esta semana la campaña de control que habitualmente se inicia en la segunda quincena de mayo para comprobar que están evitando que sus trabajadores se vean expuestos al calor, según ha informado el director territorial, Fernando Vélez. Los inspectores han empezado a visitar también las industrias y los negocios en los que existe una mayor exposición, como las panaderías y pastelerías, en las que la subida de las temperaturas puede suponer un mayor riesgo.

Vélez explicó que las campañas de inspección para prevenir los golpes de calor «normalmente empiezan en la segunda quincena de mayo, pero este año se ha adelantado» ante la llegada anticipada del calor a la Región y a otras comunidades autónomas del sur de España.

La mayor subida de los termómetros se producirá el viernes y el sábado, según las previsiones de la Aemet, con temperaturas que rozarán los 40 grados centígrados y que previsiblemente marcarán un récord histórico en abril.

El director territorial de la Inspección de Trabajo precisó que los inspectores están comprobando que las empresas de la construcción y de la agricultura adoptan las medidas necesarias para que sus trabajadores «puedan para protegerse del sol y del calor y tengan acceso al agua necesaria».

Igualmente, verifican que cumplen otras medidas «organizativas», como la modificación del horario de trabajo y de los turnos de descanso para evitar que los empleados estén expuestos al calor en las horas centrales del día.

Fernando Vélez apuntó que el mayor riesgo de golpe de calor se produce, como ahora, al principio de la campaña estival, «porque todavía no estamos aclimatados».

Por su parte, la Consejería de Empresa ha anunciado que la próxima semana se celebrará una reunión entre la Dirección General de Trabajo y la Inspección para concretar los controles que van a realizarse a instancias de la Administración regional para comprobar que las compañías murcianas están adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Fuentes de la Dirección General de Trabajo destacan que «la ley obliga a las empresas a implementar medidas para prevenir lo golpes de calor cuando hay una alerta climática, al margen de la época en la que nos encontremos».

También la secretaria de Salud Laboral de UGT, Encarna del Baño, ha alertado de que "la subida de temperaturas en las fechas en que estamos se considera anómala, por lo que suele pillar desprevenidas a las empresas y trabajadores que operan en sectores especialmente sensibles». Su mayor preocupación es «lo que pueda ocurrir el sábado», dado que los fines de semana hay un menor control en el campo.

Recuerda que el año 2022 terminó en la Región con 51 trabajadores fallecidos en accidente laboral, algunos de ellos debidos a golpes de calor, y advierte de que "las altas temperaturas también pueden provocar un derrame cerebral u otros accidentes vasculares muy graves». Por eso alerta de que «no es de recibo trabajar con equipos de refrigeración rotos en vehículos e instalaciones, o incluso carentes de ellos, que no se contemplen pausas cada hora o no se disponga de agua fresca en el entorno de trabajo», indicó.

Del Baño también dijo que las obras del plan de movilidad que está ejecutando el Ayuntamiento de Murcia deben extremar las precauciones estos días.

La patronal regional de la construcción Frecom ha remitido una circular a las empresas asociadas recordándoles que, «ante la subida de las temperaturas por encima de los 35 grados centígrados es preciso estar alerta frente al riesgo de sufrir un golpe de calor». La organización empresarial precisa que en las obras al aire libre es necesario «evitar realizar trabajos que exijan esfuerzos físicos en las horas centrales del día», además de «controlar el tiempo de exposición a ambientes calurosos realizando descansos cortos y frecuentes». También resalta que hay que «evitar bebidas alcohólicas y la cafeína».