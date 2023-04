El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Emergencias, Antonio Luengo, puso de manifiesto en la clausura de la jornada sobre comercialización de los alimentos y Ley de Cadena Alimentaria, promovida por COAG, que una norma «que aspire a ser verdaderamente útil, debe garantizar la competitividad de nuestros agricultores y de nuestros exportadores, algo que no ocurre con la actual versión».

Luengo subrayó que el Gobierno regional «apuesta por una Ley de Cadena Alimentaria, pero no por la actual, ya que además de no conseguir su objetivo principal, de evitar las ventas a pérdidas de agricultores y ganaderos, es una norma hecha de espaldas al sector primario, que le perjudica y genera aún más incertidumbre».

«A la Ley le faltan criterios objetivos para calcular el coste de producción. Y el ejemplo patente nos lo brinda una cuestión tan delicada y sensible en nuestra Región como es el agua, pues no se puede calcular el coste de producción a un precio de 0,70 euros el metro cúbico de agua desalada en la Región, cuando en otras comunidades se paga a sólo 0,04 euros por metro cúbico», explicó. Recordó el consejero que «con los aspectos restrictivos que plantea la actual política comunitaria y que no compensa, sino agrava, el Gobierno nacional, nuestras despensas se ven más dependientes de terceros países y esto implica una pérdida de la soberanía alimentaria y, por ende, promueve la despoblación rural, al tiempo que implica un riesgo para nuestros consumidores, por la presencia en los productos importados de fitosanitarios prohibidos en el ámbito europeo».