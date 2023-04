La Universidad Politécnica de Cartagena ha abierto una investigación interna para conocer qué trabajos ha realizado el catedrático Juan Luis García Guirao, matemático y profesor de la institución, quien supuestamente reclutaba a científicos españoles para que declarasen que trabajaban para una universidad de Arabia Saudí. El objetivo era que el centro Rey Abdulaziz escalara posiciones dentro de las listas de las mejores universidades del mundo empleando a los investigadores más prestigiosos y más citados en artículos científicos.

Una investigación de El País, diario que ha revelado que más de una decena de científicos de España habrían cobrado por señalar que su trabajo principal se lleva a cabo en universidades de Arabia Saudí, señala que este catedrátido de la Politécnica habría utilizado una consultora para hacer de intermediario con los investigadores nacionales. Si les convencía para que mintiesen y señaralan a la universidad Rey Abdulaziz como lugar de trabajo, este se llevaba una comisión. García Guirao intentaba reclutar a expertos que lograban cada año ubicarse en lo más alto de la lista Highly Cited Researchers, y les ponía encima de la mesa una oferta del centro saudí. Las cifras económicas por las 'colaboraciones', según el diario generalista, llegaban a decenas de miles de euros.

La rectora de la UPCT, Beatriz Hernández, ha señalado a este diario que la universidad "es la primera interesada en esclarecer qué ha ocurrido", por lo que se recabará pruebas para conocer el alcance de los trabajos privados de este investigador. García Guirao, en declaraciones a El País, señalaba que "yo no he cobrado nunca, tengo una relación exclusivamente científica con ellos. De hecho, nunca he ido allí ni he pisado la Universidad Rey Abdulaziz”. Otros científicos contactados por este diario han reconocido que el trabajador de la Politécnica de Cartagena les había ofrecido cuantiosas sumas de dinero por declarar que trabajaban para la institución saudí.

El matemático García Guirao aparece como apoderado de la empresa murciana UP4 Institute of Sciences, cuya administradora única sería la profesora asociada de Anatomía humana en la Universidad de Murcia, Yolanda Guerrero Sánchez. Según asegura el diario español, ambos serían pareja. La empresa, fundada en 2015, habría facturado 724.000 euros en 2021, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Según la información pública en la web de la UPCT, García se convirtió en 2011 en el catedrático de universidad más joven de España, consiguiendo la plaza a la edad de 33 años. El científico habría publicado "más de 100 artículos de investigación en algunas de las mejores revistas internacionales". Es el investigador principal del grupo de Sistemas Dinámicos Aplicados a la Ingeniería y director de la cátedra Primafrio 4.0.