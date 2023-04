"Es un privilegio poder inspirar y llevo haciéndolo desde joven"

«Al principio das vueltas de campana, te lesionas, vas a boxes, y otra vez al ruedo», dice Irene Villa y, aunque se refiere al esquí alpino que practica desde hace años «por cabezonería y por libertad», es el resumen de su filosofía de vida. Un atentado terrorista le quitó las dos piernas a los 12 años. Desde entonces, usa su experiencia vital para inspirar, como hará esta tarde en su conferencia en la Biblioteca Regional.

Cuénteme, con sus propias palabras, de qué hablará esta tarde.

Va a ser el testimonio de una persona a la que el deporte le ha devuelto la vida. La discapacidad ataca tu calidad de vida, tu independencia y el control de tu cuerpo, y el deporte te devuelve todo eso. Aunque no haya motivación, cuando haces deporte aparece esa energía que pensabas que no tenías.

De entre todos los deportes que ha probado, ¿qué le atrapó del esquí alpino?

El baloncesto era mi deporte, pero en silla no me enganchó, así que fui probando otros. No había esquiado nunca, las pendientes daban mucho miedo y vértigo. Me caí tantas veces que dije «¡A mí esto no se me puede resistir!», así que fue un poco por cabezonería y por libertad. El esquí es como la vida: si tienes miedo o vas inseguro, te caes, pero si crees en ti, empiezas a disfrutar de cada giro y del viento en la cara. Empezó siendo un reto y acabó siendo una pasión.

Forma parte del primer equipo femenino de esquí adaptado de España, eso también es un logro.

Fue abrir la veda, porque solamente competían hombres. La directora de la Fundación También, con la que yo compito, dijo: «Las pocas mujeres que somos tenemos que abrir camino a las que vengan». Ya teníamos una edad, yo empecé con casi 30 años. Al principio das vueltas de campana, te lesionas, vas a boxes, y otra vez al ruedo. Yo soy mitad de titanio y mitad de carne y hueso: tienes que tomarte las caídas con humor. Es un deporte de riesgo que me ha dado libertad, adrenalina, velocidad y confianza.

Aunque el deporte presente retos, ¿cómo le ayuda a superar otros obstáculos del día a día?

Te da autoestima, que es la pieza fundamental para superar cualquier obstáculo, y a todos nos fluctúa la autoestima. El ser humano tiene un 70% de agua, y si el agua no está en movimiento, se estanca. Este símil me encanta, yo lo veo así. Tenemos que movernos, es un mensaje que tenemos que repetir cada día. Yo, si estoy sedentaria, me sale todo mal, pero si tengo un día en que me siento activa, me sale todo redondo.

Bibliosport: Irene Villa Fecha: Hoy a las 19:30 Lugar: Biblioteca Regional de Murcia Entrada: libre hasta completar aforo



Estas conferencias Bibliosport buscan explorar los lazos que unen cultura y deporte, ¿cuáles son?

Son la unión perfecta. Alimentar el cerebro es fundamental: aprender, saber, conocer... La otra parte necesaria es alimentar el cuerpo con deporte y energía. Me parece un ciclo muy acertado y positivo. Yo hablo siempre de tres pilares fundamentales: aprender, hacer deporte y cuidar tu parte espiritual. Este ciclo promueve cosas necesarias.

Ha escrito varios libros, ¿tiene alguno en proceso ahora?

Mi libro más reciente es Los ochomiles de la vida, que salió en 2020 y sigue inspirando y ayudando a mucha gente. Me gustaría escribir otra novela, pero todavía no, ahora estoy centrada en mis hijos, que cada vez me requieren más y les tengo que dedicar mucho tiempo. Viajo mucho, así que lo de escribir se me complica.

¿Ha leído algo últimamente que recomiende?

Los dos libros de Marian Rojas me encantan porque van en la línea de la psicología positiva, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina. También Por si las voces vuelven, de Dani Martín.

Tiene un curriculum muy completo y variado: periodista, conferenciante, psicóloga, deportista, escritora... ¿Cuál de todas estas facetas es la que le representa más?

La faceta que más me representa y la más desafiante es la de ser madre, aunque no tenga que ver con lo laboral. Me gusta inspirar a la gente y que tengan una vida mejor, porque así el mundo será más sano, agradecido y feliz. Es un privilegio poder inspirar, y llevo haciéndolo a través de mi vida desde muy joven.

¿Qué objetivos tiene en el horizonte?

Las vacaciones con mis hijos [Risas.], además de compromisos laborales como charlas y viajes. También presentar mi último libro por todas partes, porque ayuda mucho a la gente que esta un poco perdida.