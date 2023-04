No tuvo tiempo de reaccionar y defenderse. Dos puñaladas por sorpresa acabaron en septiembre del 2021 con la vida de José Múñoz, más conocido como Pepe 'El Gitano', en la localidad de Puerto Lumbreras. Su presunto agresor, David 'El Mono', que se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia el próximo lunes, se enfrenta ahora a una petición de la Fiscalía de 20 años de cárcel por un delito de asesinato. El fiscal también pide una indemnización de casi 300.000 euros para la mujer de la víctima y sus tres hijos.

El acusado, que ya tenía antecedentes por consumo de drogas, hirió mortalmente en la madrugada del 21 de septiembre de hace dos años a José, primero con una puñalada en el costado y una segunda que le alcanzó el corazón. La víctima fue trasladada entonces hasta el Hospital Rafael Méndez aún con vida, pero la gravedad de heridas provocaron su fallecimiento horas después del suceso.

David, la madrugada de los hechos, profirió sucesivas amenazas a la víctima, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal. Unas amenazas que comenzaron a las dos de la mañana con una visita a la casa del fallecido donde gritó expresiones como “hijo de puta, me cago en tus muertos, voy a matar a tus hijos, a tu nieta y a tu yerno”. Pepe 'El Gitano' terminó en ese primer momento discutiendo con su presunto verdugo, al que le llegó a propinar una bofetada que provocó el sangrado de la nariz de este. Tras esto, el presunto asesino entró en su propia casa, de donde sacó el arma del crimen y una botella que terminó rompiendo para amenazar con los cristales a la víctima.

La tensión entre ambos llevó a la mujer de Pepe 'El Gitano' a llamar a la Policía Local, que se personó pero no llegó a interceptar al acusado al meterse en casa de un amigo que medió con los agentes. Tras marcharse la patrulla, 'El Mono' volvió a casa de 'El Gitano', donde le volvió a gritar: "maricón, baja si tienes cojones, me cago en tus muertos, me cago en tu puta madre que la tienes enterrada y si no bajas voy a casa de tu hija y mato a tu nieta", según se refeja en el escrito de la Fiscalía.

José Muñoz terminó por bajar a la calle para hablar con el presunto agresor, pero este le esperó escondido en una esquina poco iluminada y aprovechó esa ventaja para asestarle las dos puñaladas. David 'El Mono' fue detenido por la Policía Local finalmente y del caso se hizo cargo la Guardia Civil. El acusado dio positivo en cocaína y hachís.