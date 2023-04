El Gobierno regional lamentó este martes que el Gobierno central "rompa el consenso social e institucional alcanzado en 2006 sobre la recuperación de la Bahía de Portmán", y mostró su apoyo a las reivindicaciones de los vecinos para recuperar los 250 metros de costa que fue la base del acuerdo de hace 17 años.

Así lo puso de manifiesto el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que calificó de "vacías" las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "porque ya hemos escuchado suficiente y ahora lo que se tiene que hacer es dar soluciones y certidumbres sobre Portmán".

La ministra Ribera visitó el pasado lunes Portmán, donde anunció que se levantarán diques en la sierra minera para evitar el arrastre de metales. "El objetivo fundamental es recuperar la zona degradada y evitar que, a través de escorrentías, los residuos vayan llegando a través del sistema de ramblas que nacen aquí, en la sierra, al Mar Menor", explicó la ministra.

Francisco Guil, técnico superior del Ministerio de Ribera, señaló que en la zona hay acumulados alrededor de tres millones de metros cúbicos de óxidos de hierro "que se dejaron en su día para explotarlos cuando se tuviese tecnología y ahí se han quedado". Además, reconoció que en el Gobierno central les "preocupa mucho" el colegio de necesidades especiales y el instituto situados a menos de 500 metros de estos depósitos. "Además, en la línea de viento", remarcó.

El consejero Díez de Revenga afirma que la paralización de las obras en 2019 ha traído más incertidumbre

En este sentido, Díez de Revenga señaló que "desde que pararon unilateralmente las obras en 2019, no sólo no han avanzado nada sino que han creado más incertidumbres sobre la regeneración de Portmán, que es fundamental para la Región de Murcia". Asimismo el consejero señaló que "después de 33 años, y tras haber acordado la solución hace 17 años, no es momento de escuchas sino de acciones, que el Gobierno central no parece ser capaz de acometer".

Destacó que desde el Gobierno regional "se apoya la reivindicación de los vecinos de recuperar 250 metros de costa, hacer un proyecto único de recuperación de la bahía que integre el puerto de usos pesqueros y deportivos, y acometer cuanto antes la retirada de los estériles de forma más segura".

"Tenemos una postura clara y definida, que coincide con el consenso alcanzado en 2006, y lo que tiene que hacer el Gobierno central es ponerse manos a la obra y dejar de dar vueltas sin aportar ningún tipo de solución", dijo el titular de Fomento.

"Tres décadas de mentiras"

Por último, el miembro de MC La Unión Ginés Raja denunció que "treinta y tres años después, Portmán sigue siendo engañado por los partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno, capacidad de ejecutar medidas y que han utilizado la bahía de Portmán como arma arrojadiza durante tres décadas".

"La nueva patada hacia adelante del Gobierno socialista hablando de consenso, diálogo y participación suena a lo mismo, a dilatar sine díe la acción y a demostrar que las políticas de los partidos tradicionales es un modelo fracasado. Ni tienen palabra ni les queda crédito", añadió Raja.