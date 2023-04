“La Región de Murcia no puede seguir siendo el banco de pruebas para la corrupción del PP, el transfuguismo y los pactos con la extrema derecha”, ha sentenciado la portavoz nacional de CS, Patricia Guasp, durante la presentación de la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Región de Murcia, María José Ros. “Estamos cansados de tanta corrupción, los murcianos merecen una región con futuro, y hasta ahora se han visto lastrados por PP y PSOE”, ha lamentado Guasp.

“Tenemos un sistema de financiación autonómico obsoleto y caduco desde 2014, que ni Rajoy ni el PSOE han modificado; y ahora llega Feijóo y pactan no tocar el sistema de financiación, cuando el compromiso era reformarlo esta legislatura”, ha asegurado la portavoz liberal, añadiendo que “esto significa que un alumno murciano, por ejemplo, tiene una inversión del Estado de 5.500 euros, frente a la inversión de uno del País Vasco de 10.000; mientras que hay cuatro psiquiatras en Murcia por cada 100.000 habitantes, frente a 14 por cada 100.000 habitantes vascos”, ha explicado. “Desde CS decimos basta ya a este sistema que penaliza a los murcianos y a las murcianas, defenderemos un sistema justo, solidario y responsable para garantizar el futuro a las familias, autónomos y clases medias exprimidas”.

Asimismo, la portavoz nacional de CS ha apelado a la necesidad de “confiar en Ciudadanos para hacer del Mar Menor una causa mayor para el país, una causa de Estado”. “Así lo es para nosotros, ya que tanto PP como PSOE se han dedicado a echarse la culpa con el ‘y tú más’. Es una causa mayor no solo para los murcianos, también para todos los españoles”.

Guasp se ha referido a la candidata María José Ros como “la mejor candidata que puede tener la Región de Murcia, una persona honesta que, con un gran equipo, será la única presidenta de esta región que no caerá en la corrupción”. Ante ello, Ros ha manifestado que “los murcianos merecen una presidenta que no vaya a acabar en la cárcel”, haciendo alusión a la “insostenible situación que viven los murcianos por la casposa corrupción del PP”. “La corrupción la pagamos con nuestros impuestos, y me indigna que tengamos a 1 expresidente del PP condenado y otro imputado por corrupción en la Región de Murcia”.

María José Ros, por su parte, ha indicado que "el PSOE y el PP no están habilitados para hablar de voto útil, porque lo único que han hecho con sus votos es manchar a esta Región. Nosotros no vamos a usar los votos de ni un solo murciano para cometer delitos. La corrucpión no sólo nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y oportunidades. Un tiempo que no tenemos y unas oportunidades que escasean. Por eso el voto más útil es el que os va a devolver el dinero, el tiempo y las oportunidades. Quiero una Región de Murcia limpia, transparente y próspera, una que estar orgullos de dejar a mis hijos y de disfrutar en mi vejez".