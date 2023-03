La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur) ha celebrado este viernes una jornada que ha puesto en valor el papel de la economía social en relación al reto demográfico. Y es que el sector tiene una función "trascendental" a la hora de fomentar el emprendimiento rural, combatir la despoblación y lograr una mayor cohesión y vertebración territorial.

Entre otros, el evento ha contado con la intervención de la directora general de Políticas contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Juana López Pagán; así como de la consejera de Empresa, Economía Social y Autónomos, Valle Miguélez; el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Antonio Pasqual del Riquelme; el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño.

Además, el evento ha contado con una mesa redonda en la que han participado alcaldes de los municipios de Ojós, Ulea, Campos del Río, Aledo y Ricote, así como con la ponencia 'La España despoblada' a cargo del periodista Manuel Campo Vidal.

Al finalizar el evento se ha presentado el curso de Diplomado en Territorio Rural Inteligente, formación ofrecida por Ucomur y Next Educación en colaboración con el SEF que busca ofrecer los conocimientos necesarios para impulsar proyectos dinamizadores del territorio.

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, ha recordado que existe un estudio que demuestra que "el mayor número de empresas que están en territorios rurales o con dificultades de población" son de economía social. "Lo que queremos es demostrar cómo se puede dinamizar el territorio, trabajar y crear oportunidades", ha añadido.

No obstante, ha considerado que este no es un tema que "se pueda solucionar desde un solo sector empresarial", sino que "necesita la colaboración de las políticas del Gobierno central y del Gobierno autonómico".

"Por ejemplo, si queremos que vengan personas a vivir aquí desde Suecia o Dinamarca, tienen que tener espacios de redes", según Pedreño, quien ha considerado que en el terreno rural ocurre "lo mismo" pero "con más insistencia todavía".

Ha admitido que "no se puede consentir que el 80% de la población en España esté viviendo en el 20% del territorio", porque es algo "un poco anacrónico". No obstante, ha puntualizado que la Región de Murcia es un "poco diferente" en este sentido porque no cuenta con ese "volumen tan intenso".

Con todo, ha valorado que la Región ofrece un entorno pequeño que permite, incluso, explorar políticas e iniciativas, "como si fuera un crisol de experiencias para ver cómo podemos contribuir a que se trasladen a resto de España para minimizar el efecto de la despoblación".

"La Región puede generar un sistema mucho más vertebrado"

En este sentido, López Pagán ha explicado que el Gobierno de España, a través de la Secretaría General del Reto Demográfico y de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, están impulsando una política contra la despoblación. "Nos gusta mejor decir que son políticas para conseguir la mejor vertebración del territorio y la mejor cohesión territorial", ha añadido.

"Al final, cuando pensamos en esa huida o esa emigración de personas de los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos, estamos hablando de que existe una desigualdad de oportunidades", según López Pagán, quien cree que las administraciones y los poderes públicos tienen que "generar ese elenco de oportunidades, proveer de los mejores servicios públicos y hacerlo en alianza".

Y es que, a su parecer, "no hay otra alternativa". "Estamos en ello y, desde luego, desde el Gobierno de España hemos generado un espacio de cogobernanza con las comunidades autónomas y, por supuesto, con la Comunidad de Murcia" porque "lo que queremos es que a esta Región le vaya lo mejor posible".

Ha reconocido que, "quizá", la Región de Murcia no es, a priori, un espacio "prioritario" en materia de despoblación en el panorama nacional y según la visión que puede tener la ciudadanía. Sin embargo, López Pagán cree que hay que "cambiar esa narrativa" porque los desequilibrios territoriales "existen en todas las regiones del país" y apuesta por atenderlos, precisamente, con las necesidades que tiene cada territorio.

"Eso es lo que hacemos cuando, en el diálogo con las comunidades autónomas, nos planteamos cuáles son los pueblos que tienen mayores dificultades o cómo podemos superar esa falta de ordenación del territorio, reequilibrar esas oportunidades o cómo en la Región de Murcia tenemos la oportunidad de generar un sistema más policéntrico", ha apostillado.

Ha destacado que, cuando se piensa en las oportunidades, "hay una tendencia "a la concentración de todo en pocos espacios" que es "española, europea y casi mundial". En cambio, López Pagán cree que en la Región de Murcia, en concreto, se puede generar un sistema "mucho más vertebrado y funcional para la ciudadanía".

A su juicio, las oportunidades económicas que el Gobierno de España está brindando a la Región de Murcia "son importantes, con repartos en conferencias sectoriales, con proyectos que tienen que ver con elementos esenciales de conectividad y emprendimiento".

"España es un país desequilibrado territorialmente"

Por su parte, Manuel Campo Vidal ha indicado que la despoblación "va mucho más allá de lo que se cree normalmente". Como ejemplos, ha citado la provincia de Castellón, que "30 kilómetros de la playa hacia dentro está despoblada", y la Comunidad de Madrid. En el caso de la Región de Murcia, el experto ha aseverado que "hay despoblación".

A su juicio, lo más importante es comprender que la despoblación afecta a quienes viven en pueblos, pero también a quienes lo hacen en ciudades, porque "por problemas ambientales y de sanidad no podemos admitir que el campo se despueble".

"España es un país desequilibrado territorialmente. El 80% de los ciudadanos vivimos en solo el 20% del territorio, y eso es insostenible económica, social y medioambientalmente", ha aseverado Campo Vidal, quien se ha mostrado a favor de crear "una alianza entre el mundo rural y el mundo urbano" que, ha dicho, ya empezó a vislumbrarse con la expansión del coronavirus.

El experto en reto demográfico ha apostado por la puesta en marcha de soluciones inteligentes. Al respecto, ha defendido el aumento de la conectividad con la entrada de Hispasat, facilitando crédito a través de los fondos Next Generation para que los usuarios paguen 35 euros mensuales.

También ha abogado por la generación de comunidades energéticas locales y la constitución de proyectos por pueblos. A este respecto, ha avanzado que una de las propuestas trasladadas al Gobierno regional es la impartición de curso de diplomado en territorio rural inteligente, dotado de 20 horas.

Un "desafío" presente en muchas áreas rurales

Miguélez ha destacado que la sociedad se encuentra ante "el desafío de intentar revertir la situación de muchas áreas rurales que actualmente sufren la despoblación, para lo que debemos continuar trabajando de cara a implementar políticas e iniciativas que devuelvan a la España vaciada la oportunidad de crecer y prosperar, y hacerlo asegurando el acceso en igualdad a los servicios".

Ha afirmado que jornadas como la celebrada hoy en Murcia "nos permitirán centrar las necesidades de esta Región de Murcia para enfrentarnos al reto demográfico", y ha manifestado que en la Región "tenemos una realidad territorial diferente a la de otras comunidades y es necesario que sea valorada para poder crecer en igualdad".

"Hay que poner la vista en los municipios de esta Región, pero no solo en aquellos con menos de 5.000 habitantes, de los que contamos con ocho municipios, sino en aquellos que, siendo muy extensos, cuentan con núcleos de población muy pequeños y dispersos", ha añadido.