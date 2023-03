Entró en el Ejército en el año 2000, lleva 18 años como instructor de vuelo en la Academia General del Aire, en San Javier, y está a punto de dar un giro de 180 grados a su vida. En pleno en proceso de excedencia, en días pasará a la vida civil y concurrirá en las elecciones municipales de mayo en la lista del alcalde actual, el socialista Eliseo García. De número 3, nada menos.

¿Por qué deja los cielos? ¿No le da pena?

Por supuesto. El Ejército para mí es una gran familia. El trato siempre ha sido fantástico. Pero he estado sirviendo a mi país y tenía una deuda con Molina de Segura.

¿Cómo ha acabado siendo el fichaje estrella de Eliseo García?

Hace dos años me presentaron al alcalde, empezamos a hablar y mantuvimos el contacto. Desde entonces he ido siguiendo por redes el increíble trabajo que ha hecho y he podido ver la evolución de la ciudad, que ha sido fantástica. Eliseo se vuelca con los ciudadanos. Es encomiable. Hace poco me dijo que contaba conmigo y fue un orgullo enorme poder cumplir ese sueño. Lo voy a dar todo.

Tengo la capacidad de comprometerme con lo que hago y voy a muerte; si no, no lo hago

No deja el servicio público.

No. Siempre ha sido una prioridad y, desde el punto de vista profesional, es muy grato y me llena mucho. En la Academia General del Aire he estado muchos años formando alumnos. Es fantástico ver cómo, de la nada, salen pilotos.

Parece muy seguro.

Son trenes que pasan en la vida que si no se cogen, se pierden. Sentí la necesidad de subirme en él para poder plantar una semilla en mi ciudad que puedan ver mis tres hijos el día de mañana.

¿Ha hablado de competencias y responsabilidades con el alcalde, en caso de que repita el PSOE en el Gobierno?

No. Yo he venido a ayudar en lo que me pidan. Por mi trayectoria, podría ser algo relacionado con el medio ambiente o seguridad ciudadana.

Porque usted es asesor ambiental en el Ejército.

En la Academia nos van rotando y hace cinco años me tocó formarme en temas medioambientales. Me encantó, sobre todo por el Mar Menor.

¿Cómo se han tomado su marcha sus compañeros?

Todos están muy contentos por mí porque saben que es algo que quería hacer. Sorprendidos, obviamente, pero se alegran y me han animado, desde el jefe de la base hasta el último soldado.

Los soldados hablamos de todo, desde el fútbol hasta 'Supervivientes'; y de política, pero desde un punto de vista neutro

Usted, que se va al PSOE, rompe con la imagen de que los militares son de derechas.

Estamos al servicio del ciudadano, sea del color que sea, y estamos con todos los gobiernos, como ya hemos demostrado. El concepto que se tiene de los militares es el de gente muy seria, pero todo lo contrario. En la cantina hablamos de todos los temas, desde el fútbol hasta Supervivientes; y de política también, pero desde un punto de vista neutro.

La Base Aérea ha perdido a varios pilotos en los últimos años. Habrá sido duro.

Hemos sufrido mucho. Han sido palos muy duros porque eran como hermanos, conocemos a sus mujeres y a sus hijos. Lo único que podemos hacer es preservar su legado y no olvidarlos nunca. Hay que seguir para adelante haciendo lo que ellos amaban: volar. Este año se terminan de cambiar los aviones.

¿Le da miedo la nueva etapa?

No, lo que tengo es ilusión. Soy una persona con ganas de crecer y esto me va a ayudar mucho. Confío en hacerlo bien. Creo que tengo los ingredientes necesarios.

¿Cuáles son?

El trato cercano con la gente, sé escuchar y tomar decisiones, trabajo en equipo y tengo capacidad de comprometerme con todo lo que hago. Voy a muerte; si no, no lo hago. No me gustan las cosas a medias.

¿Tienen que temerle los concejales de otros partidos?

Qué va. Siempre he tratado bien a la gente y tengo buenas formas. Además, procuro ponerme en la piel del otro.

¿Cada cuánto vuela?

Todos los días.

¿Qué se siente?

Es increíble. Es algo que amo.

Pues imagino que lo va a echar mucho de menos.

He tenido la suerte de estar 18 años en la Academia. Pero eso no es normal y tarde o temprano se nos acaba la vida operativa y pasamos a un despacho. Me venía tocando. Lo echaré de menos pero no viene mal reposar y descansar. Dejo mi sitio a los jóvenes que vienen pisando fuerte. Lo harán como yo o mejor.