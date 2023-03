Cuando no han pasado más de 48 horas de la firma del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ha terminado con dos largos meses de paros y miles de actos judiciales suspendidos (13.900 solo en la Región de Murcia), Pilar Llop ya tiene sobre su mesa una nueva amenaza de movilizaciones y de huelga en este sector público. Los sindicatos CSIF y CCOO ya han acordado (junto con UGT, STAJ Y CIG) iniciar un calendario de protestas si el Ministerio no extiende el acuerdo al resto del personal de Justicia. Esta decisión no se concretará hasta que se conozca el resultado de una reunión que mantendrán este jueves representantes del departamento de Llop con estas fuerzas sindicales.

Cabe recordar que el acuerdo con los letrados incluye un aumento salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes. Esta retribución aparecerá como un «complemento de eficiencia» y variará en función de las atribuciones de estos funcionarios tiene carácter «consolidable». Desde la división murciana de CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, sostienen que la actitud del Ministerio supone «una falta de respeto» a los trabajadores en los juzgados y no descartan convocar una huelga indefinida. Explican que el propio Ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías, de manera que cualquier cambio que se plantee tiene un impacto colateral en las cuantías que perciben el resto. CCOO, en la misma línea, considera que el acuerdo de Justicia con los LAJ «es un atentado contra la dignidad profesional del resto de cuerpos». El responsable de Justicia del CSIF en Murcia, Rafael Romero, da por hecho la campaña de movilizaciones. «Se han inventado un complemento nuevo, el de eficiencia, precisamente a través de la Ley de Eficiencia Organizativa, y aquí todos los cuerpos: jueces, letrados, gestores, tramitadores..., estamos todos involucrados y no puede ser que a algunos le suban por eso y a otros no», señala Romero. Flora Martínez, secretaria del Sector Administración de Justicia de CCOO-RM, señaló que este miércoles tuvo lugar una asamblea y aseguró que todos «están por la labor de hacer movilizaciones e iniciar una huelga». Sobre la reunión que esta tarde se mantendrá con el Ministerio, Martínez no se muestra muy optimista e indica que su sindicato reclamará que el acuerdo con los letrados se extienda al resto de trabajadores de la Administración de Justicia «y en función de lo que respondan actuaremos, pero vamos a un proceso de movilización seguro». La secretaria de CCOO espera que a lo largo de este jueves se concrete el calendario de protestas, que incluirá una gran manifestación en Madrid. El TSJ pone en marcha el plan de choque tras la reactivación judicial La Sala de Gobierno del TSJ de la Región de Murcia puso en marcha este miércoles la hoja de ruta tras la desconvocatoria de la huelga de letrados de la Administración de Justicia para «contribuir a la normalización de la actividad de los órganos judiciales, así como a un mejor servicio a usuarios y profesionales». El plan, resultado del trabajo entre el TSJ y los colegios profesionales, aborda tres escenarios temporales: el inmediato, el corto y el medio plazo. En cuanto a estos primeros días, se han establecido medidas por parte de las oficinas judiciales para dosificar las notificaciones y traslados de actuaciones a los profesionales con el fin de no colapsar sus despachos. Además, desde el TSJ informan que se dará atención prioritaria a los pagos pendientes de la cuenta de depósitos y consignaciones, con prioridad para materias especialmente sensibles. Respecto al reseñalamiento de las actuaciones suspendidas durante la huelga, se identificarán las situaciones más patológicas y se propondrá las medidas de refuerzo.