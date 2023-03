La última entrevista que concedió María de los Ángeles Burillo, comisaria principal en la Policía Local de Murcia, fue hace 25 años, entre otras cosas, porque no guarda de aquella experiencia un buen recuerdo precisamente. Baste comentar aquí que el titular de aquel trabajo periodístico hacía mención al rímel de la entrevistada. Su ascenso en la Policía Local no fue fácil. Ya cuando estaba preparando el proceso selectivo de promoción interna tuvo que hacer frente al desaliento que la rodeaba: ‘Es imposible que una mujer acceda a ciertos puestos’, le decían, pero eso no la frenó y se convirtió en la primera mujer cabo de la Policía Local de Murcia, la primera mujer sargento, la primera comisaria y la primera comisaria principal. Los inicios fueron duros. «Tenías que demostrar todos los días tu capacidad profesional por el hecho de ser una mujer, te miraban con lupa, mientras que con el hombre se daba por sentado que lo iba a hacer todo bien», sostiene Burillo, que aclara que conforme ascendió a puestos más altos en la escala profesional tuvo «el reconocimiento y el respeto de todos y se me ha valorado en la misma medida que a mis compañeros». La comisaria Burillo será una de las ponentes en las jornadas 'El papel de la Mujer en la Policía en el Siglo XXI: pasado, presente y futuro', que tendrán lugar el 9 y 10 de marzo en el Centro Cultural Puestas de Castilla y cuta inscripción puede realizarse en la web jornadasmujerpolicia.es.

¿Por qué decidió ingresar en la plantilla de Policía Local?

La respuesta le va a desencantar: En ese momento, lo que quería era, simplemente, tener un trabajo, pero al poco tiempo de ejercerlo me enganchó, de forma que ya nunca he querido dejarlo. Me he preparado académicamente, pensando en promocionarme internamente y poner mi formación al servicio de la Policía Local de Murcia. No tenía ningún referente en mi familia. Me presenté a finales de 1983 y empezamos a trabajar en 1984. Éramos entonces la cuarta o quinta promoción de mujeres.

Imagino que no fue fácil.

Eran años muy difíciles, en los que era chocante elegir una profesión que estaba, en aquel entonces, muy masculinizada; lo está todavía hoy en día, pero en aquellos años mucho más. La sociedad no estaba preparada todavía para ver mujeres policía en la calle. Han tenido que pasar muchos años para que eso se vaya eliminando, gracias al buen trabajo, a la profesionalidad y a la sensibilidad que han demostrado las mujeres. Cuando entré, creo recordar que éramos 20 mujeres en una plantilla de 250, por lo que representábamos solo el 8 por ciento.

¿La incorporación de las mujeres chocó a los compañeros?

Las plantillas policiales, en realidad cualquier grupo de trabajo, son un reflejo de la sociedad. En aquel momento, el papel de la mujer estaba muy ligado a las tareas domésticas o a trabajos como el de auxiliar administrativo. Si las primeras mujeres en cualquier otro sector sufrían un poco la incomprensión del ciudadano, también la sentimos aquí con los propios compañeros; algunos eran cautos y no decían nada, pero había reservas en cuanto a querer, por ejemplo, patrullar con mujeres policía porque entendían que no les íbamos a poder ayudar en una determinada situación. También existía ese sentimiento de que estábamos usurpando un puesto de trabajo que tradicionalmente había sido para ellos.

Temas como la conciliación ni siquiera estaban sobre la mesa.

Es que esas leyes son posteriores a ese momento. Primero aparece la necesidad, y en función de ella se legisla. En ese momento ni conciliación ni nada, eso era ciencia ficción. Hay que recordar que en esa época, en algunas plantillas policiales, se exigía que la mujer estuviese soltera y que permaneciese en esa condición, con la amenaza de ser expulsada del cuerpo si se casaban, pero afortunadamente en la plantilla de Murcia eso no se ha dado.

Indignado porque le ha multado una mujer Entre todas las anécdotas que guarda en su memoria, la comisaria principal de la Policía Local de Murcia, María de los Ángeles Burillo, rescató durante su charla con La Opinión una ocasión, hace ya unos 20 años, en la que un ciudadano fue denunciado por una policía, motorista, en la vía pública. «Esta persona se dirigió una tarde hasta el cuartel del Infante Juan Manuel para quejarse porque le había denunciado una mujer policía y pidió hablar con el jefe de servicio y salió una inspectora para atenderle». Este hombre se ofendió más todavía y exigió ver a su superior. Ante esta demanda, se le ofreció hablar con la única persona que estaba por encima de la jefa de servicio en ese momento: el comisario Burillo. «¡Sí, sí, al comisario Burillo quiero ver!», señaló este ciudadano satisfecho al fin por poder hablar con un hombre. «Recuerdo muy bien la cara que puso cuando me vio salir dispuesta a atenderle... Por supuesto no quiso exponerme nada», señala la comisaria, que admite que se echaron en su momento unas buenas risas a costa de la indignación machista de este vecino.

¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la Policía Local?

Si bien en un pasado era impensable que pudieran estar en determinados puestos de trabajo dentro de la Policía, hoy en día tenemos, mujeres policía en los cuerpos especiales de seguridad ciudadana sin ninguna restricción. En eso hemos pasado de la nada al todo. No solamente estamos en la línea de que no haya ninguna restricción sino que estamos promocionando a la mujer, queremos que se presente a la carrera profesional, a la promoción interna, que se conviertan en mandos policiales. Y en eso no solo estamos interesados nosotros, sino todas las policías locales, la autonómica, la nacional… Las estamos esperando con los brazos abiertos.

¿Qué aporta la mujer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

La mujer policía tiene un potencial, un talento, una sensibilidad que tenemos que aprovechar y sumar a las plantillas porque las va a enriquecer. He consultado estudios que se han realizado en EE. UU. que concluyen que la mujer recurre menos al empleo de la fuerza, busca más el consenso, empatiza más, y es más próxima, una serie de sensibilidades y facultades que son muy interesantes en algunos grupos de trabajo, por ejemplo, los ligados a la lucha contra la violencia sobre la mujer, donde ellas obtienen mejores resultados que ellos. Es una forma distinta de afrontar los problemas y de solucionarlos.