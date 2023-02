El porcentaje de murcianos que lee en su tiempo libre ha crecido un 11,07% en la última década, aunque continúa por debajo de la media nacional, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Así, la Región ha pasado de contar con un porcentaje de lectores del 54,2% en 2012 al 60,2% en 2022, lo que la convierte en la quinta comunidad española por la cola en índice de lectura, solo por delante de Andalucía (59,7%); Castilla-La Mancha (59,6%); Canarias (59,1%) y Extremadura (55,1%).

Por su parte, la media nacional se situó el pasado año en el 64,8%, frente al 59,1% registrado en 2012.

Además, el informe de la FGEE recoge que "aún persiste un importante número" de españoles que no lee nunca o casi nunca (35,2%), argumentando distintos motivos para ello, entre estos la falta de tiempo e interés o priorizar el visionado de series o películas.

Los españoles que no cuentan con un hábito de lectura argumentan que la falta de tiempo libre (44%) es su razón principal para no leer libros. El 30,6% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos que no son la lectura, como pasear, descansar o ver series o películas. Por su parte, el 29,3 por ciento de los no lectores manifiesta una falta de interés, y el 0,9 por ciento no lee por motivos de vista o salud.

"Mantenemos un tercio de la población que no tiene la lectura entre sus actividades. Es tarea de todos trabajar para reducir esas cifras, al mismo tiempo que mejoramos también los porcentajes de lectores frecuentes con cifras notablemente superiores al 50 por ciento", ha explicado Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

Este informe, elaborado con el patrocinio de CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, ha recogido un periodo de los últimos días años en relación con la lectura en España. Desde 2012, el índice de lectura en tiempo libre ha experimentado un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales (De 57,9% a 64,8%).

Respecto a los lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez a la semana el porcentaje se ha mantenido en 2022, con un 52,5% de la población, pero ha crecido en los últimos diez años 5,3 puntos porcentuales. Los lectores ocasionales, prácticamente se ha mantenido a lo largo de estos años (0,4 puntos porcentuales).

El informe destaca que el porcentaje de la población española que ha leído algún libro durante al pasado año, ya sea por ocio o por trabajo, ha alcanzado el 68,4 por ciento. En cuanto a aquellos que han leído por ocio en su tiempo libre, el porcentaje se sitúa en el 64,8 por ciento, una cifra ligeramente superior a la del año pasado, cifra que se incrementa hasta el 66,2 si se añaden a aquellas personas que sólo han leído cómics en su tiempo libre.

"Poco a poco las cifras de lectura globales en España se van acercando a las medias europeas. Es una realidad que hay tramos de edad y zonas geográficas en las que estas son plena ente equiparables con los países de nuestro entorno", ha añadido Fernández.

Los jóvenes, los más lectores

El informe refleja, también, los "altos" porcentajes de lectura entre los menores de 18 años, especialmente entre los jóvenes entre 10 y 14 años. El 85,6 por ciento de estos leen en su tiempo libre de forma frecuente (78,2%) u ocasional (7,4%). Entre los jóvenes entre 15 y 18 años, el porcentaje alcanza el 79,2% (67,7% lectores frecuentes y 12,2% ocasional).

Asimismo, la lectura infantil se mantiene "en valores elevados" y crece ligeramente la proporción de niños que leen libros no de texto. Sin embargo, desciende ligeramente el tiempo semanal dedicado a la lectura a los más pequeños.

Los datos del Barómetro reflejan otros aspectos relevantes sobre el hábito lector en España. Así, las mujeres son considerablemente más lectoras que los hombres, un 69,9 por ciento frente a un 59,5 por ciento. Además, el porcentaje de mujeres lectoras en su tiempo libre es significativamente superior al de los hombres en todos los tramos de edad, especialmente de los 25 a los 34 años.

Por edades, el tramo con mayor población lectora es el comprendido entre los 14 y los 24 años (74,2%). Es importante destacar que, desde 2012, el porcentaje de lectores con 65 y más años se ha incrementado por encima de la media de crecimiento general (13,7 puntos porcentuales, de 38,2% al 51,9%).

Cae el pago por lectura digital

La lectura en soporte digital se mantiene estable, con un 29,5 por ciento de la población de 14 o más años que lee libros en formato digital, muy similar a la registrada en el Barómetro de 2021. El E-Reader (12,9%) y la tablet (10,3%) siguen siendo los dispositivos más utilizados y la lectura en teléfono móvil continua su tendencia creciente, pasando en 2021 de un 7,3 por ciento a un 8,3 por ciento en 2022.

Cabe destacar que, dentro del número de lectores en formato digital, el porcentaje de ellos que pagaron por los libros descendió al 39 por ciento (frente al 43% de 2021). El porcentaje de los que se han descargado libros de forma gratuita ha crecido con respecto al año anterior y alcanza el 66,3 por ciento, seis puntos por encima de 2021.

Un 52,5 por ciento de los lectores digitales se los bajó o descargó siempre gratis. Los datos indican que, en España, de cada 10 libros descargados 6,6 son gratuitos.