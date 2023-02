¿Cómo ha cerrado Cehegín el año 2022 con el fin de la pandemia?

Pues con ilusión y con muchas ganas de seguir creciendo. Sin duda alguna, este ha sido el año de la recuperación y del reencuentro, tras dos años muy duros por la pandemia. Un año en el que hemos recuperado la calle y los festejos populares, nuestras tradiciones, pero también la actividad económica con total normalidad, iniciando proyectos importantes para el futuro de nuestro pueblo y concluyendo el año con una Navidad muy especial llena de ilusión y fantasía para los más pequeños.

Háblenos de los proyectos municipales en Cehegín a corto y medio plazo.

En este momento estamos a punto de comenzar con las obras de peatonalización y semipeatonalización de las Calles Mataró y Gines de Paco, así como también con la adecuación de la planta baja de la Plaza de Abastos, que se convertirá en un parking de 24 plazas y albergará también un vivero de comercio. Por otra parte, se ha iniciado la licitación del contrato de la adecuación y recuperación patrimonial del Alcázar, una actuación, que sin duda supondrá un punto de inflexión en nuestro casco histórico, valorizando una zona de importantísimo valor patrimonial a la vez que ofreciendo una salida del casco histórico que favorecerá la movilidad y la creación de espacios para el aparcamiento, en la zona final del trazado. Llevaremos a cabo un parking de caravanas en la zona de antigua estación de tren, un proyecto que venimos trabajando desde 2020. También estamos a punto de iniciar la licitación de una primera fase de la Calle Begastri y llevaremos a cabo un proyecto de recuperación patrimonial y paisajística del entorno de la Virgen de la Peña, así como numerosas actuaciones en barrios y pedanías.

¿Cuáles son las necesidades más imperiosas que tiene el municipio en la actualidad?

La atracción de inversiones y la generación de empleo son mis dos obsesiones desde el inicio de la legislatura. Sin duda la generación de oportunidades y la empleabilidad vienen de la mano de la empresa privada y para ello necesitamos unas infraestructuras que nos permitan poder competir con otras localizaciones. Nuestro polígono industrial del Agua Salada está llamado a ser una referencia industrial, sin embargo es vital la construcción de la Autovía Norte para ello, un proyecto que llevamos más de dos décadas demandando sin respuesta por parte de las administraciones.

Estamos a un paso del Carnaval y de la Semana Santa, ¿Cómo espera el alcalde de Cehegín la temporada turística?

Este sábado llega uno de los días más esperados del año para los cehegineros, el sábado de piñata, un carnaval especial después de dos años sin poderlo celebrar, y que viene cargado de novedades, con Don Carnal presidiendo la plaza del Alpargatero y que será quemado a la conclusión del desfile y con un despliegue nunca antes visto, para acoger a las miles de personas que esperamos en nuestro municipio. También este sábado albergamos un campeonato internacional de Orientación, que congregará a más de 1800 participantes de todo el mundo, convirtiendo Cehegín, en el epicentro de este deporte. Un fin de semana cargado de actividades para el que se espera un lleno absoluto a todos los niveles. Por otra parte, la Semana Santa, vuelve tras el año pasado, con una vocación firme de consolidar no solo esta tradición sino una festividad que aspira a seguir creciendo hasta convertirse en un referente turístico en nuestra región, por la calidad de sus imágenes y por la singularidad de sus procesiones y el entorno en el que tienen lugar, nuestro magnifico casco histórico. Una oportunidad única para disfrutar desde las tradiciones y la religiosidad, de todo lo que Cehegín ofrece al visitante.

¿Y los logros? ¿Qué proyectos destacamos entre los que ya están consolidados?

En cuanto a los objetivos cumplidos, sin duda la contención del gasto y el reequilibrio de las cuentas municipales, era un objetivo irrenunciable y un empeño en el que he trabajado desde el primer día. En 2021, había que soltar lastre de gobiernos anteriores, renunciar al proyecto del auditorio, un proyecto desproporcionado e innecesario para Cehegín, que estaba coartando las posibilidades de refinanciación y la estabilidad presupuestaria de nuestro ayuntamiento, y que propició contablemente la eliminación del remanente de tesorería negativo. Pero eso era solo el maquillaje, lo complicado era mantener esos parámetros en el ejercicio 2022, y no solo hemos aumentado ese resultado positivo en el remanente de tesorería sino que hemos mejorado el resultado presupuestario y el ahorro, lo que hace que me sienta muy satisfecho del trabajo realizado hasta la fecha, aunque aún queda mucho por hacer, después de una década de disparates y despilfarro. En cuanto a objetivos cumplidos, se ha terminado el pabellón Ana Carrasco, se van a concluir las obras del pabellón Loli de Gea, se han llevado a cabo actuaciones importantes como la Rotonda del Martillo o la adecuación del Jardín de la Plaza del Castillo, y se ha revitalizado la calle Mayor de nuestro Casco Histórico con la apertura de locales destinados al fomento y promoción de la cultura y el arte.