"Los humedales del Ministerio para el Mar Menor están bien, pero no son suficientes para cortar los nutrientes"

Juan María Vázquez quiere hilar a la perfección el medio ambiente, las universidades y la ciencia. Llega con poco terreno por delante para dar grandes golpes de efecto desde su nueva Consejería antes de las elecciones de mayo, pero deja claro que no abandonó el puesto como senador si no hubiera sabido que seguirá dirigiendo estas competencias en caso de que el PP permanezca en el Gobierno regional tras la cita electoral de mayo. Su extenso curriculum en Madrid hace que no se cuestione su nombramiento, pero tiene trabajo por delante en un departamento con temas pendientes.

¿Qué va a hacer en cuatro meses para justificar la recién creada Consejería de Medio Ambiente? Nos hemos puesto la pilas. Es una Consejería amplia en la que nos hemos propuesto acciones a corto y medio plazo, pero también a largo plazo. Pondremos en marcha un plan de choque para la tramitación de las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos como consecuencia, sobre todo, de los informes de nuevas plantas de fotovoltaicas para ser más eficientes y tener más recursos en la tramitación. Vamos a renovar los equipos de medición de la calidad del aire y poner más estaciones. Queremos impulsar los planes de gestión de los espacios protegidos y recuperar el archivo forestal en el centenario del fallecimiento de Ricardo Codorníu. Vamos a comenzar las reuniones para el plan de financiación plurianual de las universidades regionales e implantar una nueva estrategia de ciencia. ¿Tiene ya cita con la ministra Teresa Ribera? Nos veremos el próximo 14 de marzo. Lo primero que hice fue escribirle a la ministra solicitando una reunión porque una de las soluciones a la situación del Mar Menor es la coordinación y la eficiencia entre las administraciones. El objetivo debe estar en recuperar el Mar Menor y no seguir discutiendo sobre competencias. ¿Seguirá la pelea por ver qué plan de recuperación es mejor? Hay medidas del Ministerio que son coincidentes con las del Plan Vertido Cero, y es importante que las hagamos de forma coordinada. Discrepamos en cuanto a las infraestructuras hidráulicas para disminuir el nivel freático del acuífero. Todos los científicos coinciden en que el aporte de nutrientes es el problema, por lo que debemos bombear el agua del Albujón, no podemos acostumbrarnos a que sea un río. ¿Va a cambiar el Foro Interadministrativo del Mar Menor? El Foro Interadministrativo se formó ante la no respuesta del Ministerio para constituir la comisión entre administraciones que recoge la Ley del Mar Menor. Vamos a avanzar en la creación de esa comisión. «Me veré con la ministra Ribera el 14 de marzo. Hay que dejar de discutir por las competencias» ¿Le convence el plan de los humedales que quiere instalar el Ministerio? Los humedales han estado en el debate siempre. Son medidas que están bien pero no son suficientes para cortar la entrada de nutrientes. Se requiere de una actuación sobre el acuífero. ¿Ha cambiado algo en el Campo de Cartagena y el Mar Menor desde que se aprobó la ley regional hace casi tres años? Creo que las medidas que se han instaurado han sido buenas. Desde la recogida de la biomasa hasta los biorreactores, pero serán muchos los años de trabajo en el Mar Menor. Es un horizonte a largo plazo. Vamos a monitorizar y preparar modelos que ayuden a prever lo que puede pasar en la laguna. «Intentaremos intensificar el PORN de Calnegre y Cabo Cope en los próximos meses» Desde hace unos días le persiguen unas declaraciones sobre que el Mar Menor está «óptimo». Obviamente el Mar Menor no está óptimo. Me quería referir en ese momento a la temperatura del agua porque veníamos de unos meses en el que el agua había estado dos grados por encima de la temperatura ordinaria. Y, por primera vez, la temperatura se había ajustado a la que se esperaba. Pero, en general, no está óptimo. Vox exige la retirada de la Ley del Mar Menor para pactar en la próxima legislatura. La ley es un mandato de la Asamblea regional. La obligación de esta Consejería es seguir ese mandato. Ese es el encargo. En el futuro Dios dirá, pero esta ley nació de la voluntad popular a través de los representantes públicos. Hay que seguirla, y desarrollarla, porque queda mucha parte de la ley por desarrollar. ¿Se va a ampliar la moratoria urbanística en la cuenca? Es un tema que veremos en los próximos meses, pido paciencia. ¿Qué le parece la ILP? Al ser una ley estatal deberá desarrollarla el Gobierno de España. En la medida que se vaya trabajando sobre ella veremos la concordancia o discrepancia que puede haber sobre nuestra ley regional, que es lo que a mí me preocupa. «En ningún momento la idea es cerrar un plan de financiación con las universidades antes de las elecciones» ¿Se planteó de forma correcta en la Ley del Mar Menor permitir sólo el cambio de uso de suelo para instalar fotovoltaicas? En parte de estas instalaciones, por su tamaño, las concesiones proceden del Gobierno y nosotros damos las autorizaciones a las plantas más pequeñas. En ese contexto, ha habido una transición energética donde han existido propuestas de empresas que han solicitado proyectos porque tenían los terrenos donde hacerlos. Yo lo veo desde la normalidad. ¿Es necesario un plan de ordenación de plantas solares? No es algo que en estos momentos tengamos contemplado pero iremos viendo a lo largo de los próximos meses. La calidad del aire es un problema que no logramos atajar. Esto nos preocupa a todos. Es importante medir bien y medir más. Por eso vamos a proceder a la modernización de todas las estaciones que hay en la red y la instalación de dos nuevas estaciones. Queremos tener un buen mapa de calidad de nuestro aire para tomar las mejores decisiones para preservar la salud medioambiental. En las últimas semanas se han reactivado las quemas agrícolas como consecuencia de la Ley de la PAC. La ley lo permite siempre dentro de unas condiciones pero a nosotros nos preocupa la calidad del aire. Por eso queremos mejorar la red de control de la calidad atmosférica para tener datos confiables y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas. «A lo largo de este año quiero tener la estrategia regional de ciencia. Veremos posibles incentivos fiscales» Está pendiente el plan de ciencias regional. Vamos a arrancar con una estrategia regional de ciencia. Las estrategias se desglosan en dos planes de cuatro años cada uno y debemos acompasarlos con los planes estatales y europeos de ciencia. Tenemos que alinear nuestras actuaciones con programas como Horizonte Europa y también con las áreas prioritarias en nuestra región. Estamos hablando de proyectos programa, de recursos humanos, de atracción de talentos, de investigadores predoctorales y posdoctorales, consolidación de grupos de investigación competitivos y también de crear estructuras científicas. Son los ejes en los que se mueve la estrategia. Quiero que a lo largo de este año tengamos estos planes que nos permitan establecer hacia dónde vamos a avanzar en ciencia, tecnología e innovación. Se habló de incentivos fiscales a empresas que inviertan en I+D+i. En muchos países europeos esta política ha tenido efectos positivos inmediatos. Los incentivos hacen que esos retornos en impuestos vuelvan de nuevo a la I+D+i de la propia empresa. Un elemento idóneo es el impuesto de sociedades, pero ahí la Comunidad Autónoma no tiene demasiada intervención. Sí hay otro tipo de impuestos en los que vamos a valorar si es posible introducir los incentivos. ¿Hay que endurecer los protocolos anticontaminación? El plan de calidad del aire es de obligado cumplimiento cuando determinados eventos suceden determinados días a lo largo de un año. Murcia no está en esa situación, por eso necesitamos ese plan de calidad del aire que debe de aprobarse en caso de incumplimiento en esos días de alta contaminación. Se está enquistando la descontaminación por metales pesados en Cartagena y la Sierra Minera. Si las empresas propietarias de esos terrenos no lo hacen, lo tiene que hacer Medio Ambiente. Por eso en las zonas más sensibles de la Sierra Minera se ha actuado, se está haciendo un control, un sellamiento y una medición de las escorrentías de esas agua. Esto no es una labor de un día, pero se ha avanzado bastante y se avanzará más. ¿Qué opina del proyecto para construir una dársena en El Gorguel? En estos momentos no puedo decir más de lo que hay. ¿Cómo va la tramitación del PORN de Calnegre y Cabo Cope? Es un plan que está en tramitación. Es uno de los objetivos de la Consejería por los que me he interesado, he preguntado por él e intentaremos intensificar la tarea en los próximos meses. ¿Cómo van los planes de gestión pendientes? Ahora mismo está en fase de respuesta a las alegaciones y avanzado el decreto de declaración de la Zona de Especial Conservación Sierra Espuña y el plan de gestión integral de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras. Antes de este plan aprobaremos el del Altiplano. ¿Qué impactos cree que tendrá la nueva ley de universidades (LOSU) en el sistema universitario regional? Muchísimos. Se aprobará la tercera semana de febrero en el Senado porque se le ha dado trámite de urgencia, y una ley de consenso no debería tener esa forma de trámite. Tiene un efecto directo sobre los sistemas universitarios regionales porque se ha aprobado para eso. Quedará bajo decisión de las autonomías algunos criterios como las becas, tasas de precios públicos y matrículas, de acreditación o los cambios en las figuras del profesorado. Además, los claustros podrán opinar de temas que no sean académicos o universitarios. Lo que hace la ley es trasladar las competencias hacia las comunidades en decisiones que antes permitían tener un sistema universitario cohesionado. Las centrifuga. Reducirá los créditos docentes o en el tema de los asociados provocará que las universidades ajusten sus plantillas. ¿Cuándo resolverá el plan plurianual de financiación de la UMU y la UPCT? La idea es empezar a trabajar ya con este plan al tiempo que vayamos viendo qué impacto puede tener en determinadas áreas la aplicación de la nueva ley. Pero mi opinión es que no deberíamos demorar el inicio de los trabajos. Como la financiación de las universidades para el año 2023 ya se acordó y cerró, tenemos un año por delante, que no es mucho, pero sí suficiente. En ningún momento la idea es cerrar un plan de financiación antes de las elecciones, sino comenzar los trabajos y finalizarlos cuando ya los tengamos listos. Reforzar la colaboración entre la UMU y la UPCT «Creo que las relaciones entre la UMU y la UPCT son buenas y lo que hay que hacer es poner instrumentos para que se fortalezca una alianza regional. Las dos universidades públicas forman parte de la red de alianzas de universidades europeas y somos la única comunidad que ha conseguido esto. Las dos son complementarias; en la medida en que podamos establecer iniciativas acabará por favorecer a los estudiantes. En eso hemos empezado a trabajar». 