El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, concretamente Francisco Bernabé y Violante Tomás, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno de España sobre el «lamentable servicio que el AVE presta en la Región de Murcia». El senador ha «pedido explicaciones» sobre el «penoso funcionamiento que Renfe proporciona a los ciudadanos de la Región» y se ha referido a la Alta Velocidad como «el tren de la bruja». Además, el Partido Popular también ha registrado estas preguntas ante el Congreso.

Tras la reciente puesta en marcha del AVE a la capital murciana, «la sociedad tiene una gran desilusión en lo que respecta a frecuencias y duración de los viajes», ya que «no es el que debería prestarse para una ciudad y una Región de la importancia de la que nos ocupa». Entre otras preguntas, Bernabé quiere saber la razón por la que no existen servicios directos, sin paradas, entre Murcia y Madrid, como sí tienen otras muchas capitales de provincia de menor tamaño» y por qué los AVE entre Murcia y Madrid que no pasan por la ciudad de Alicante tienen origen y destino en la estación de Chamartín y no en la estación de Atocha, «donde nos ahorraríamos tiempo de viaje, ya que está ubicada en la zona sur de Madrid».

Además, el PP ha instado al Gobierno central a hacer público el motivo por el que únicamente hay dos frecuencias diarias de ida y vuelta entre Murcia y Madrid.