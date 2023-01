El runrún sobre la remodelación del Gobierno dejó de sentirse cuando entraron los presupuestos en la Asamblea. Una vez aprobados, en el antepenúltimo día del año, parecía que a Fernando López Miras no le merecería la pena provocar una crisis de Gobierno ante unas elecciones que se celebrarían en menos de cinco meses. Error. Y tanto que hubo remodelación, con una salida y tres caras nuevas. Una de ellas es la de Conchita Ruiz, una novedad en el primer escalón, pero no en el segundo. Su trabajo como directora general de Personas con Discapacidad le ha servido, como poco, para ser bien recibida por las principales asociaciones del sector. Pero tampoco puede fiarse. Menos aún cuando el tono electoral está cada vez más presente.

Llega para «un nuevo impulso», dice, cuando tenemos los comicios a la vuelta de la esquina. ¿Hay tiempo para hacer algo distinto o se trata de un simple cambio cosmético preelectoral?

Estoy convencida de que hay tiempo para que se note un nuevo impulso. Yo ya estaba integrada en el equipo, no llego de nuevas y soy conocedora de proyectos que estaban en marcha o que están en su recta final. Se pueden hacer muchas cosas.

¿Cómo la Ley de Servicios Sociales?

Exacto. Su desarrollo no debe detenerse. Hay que sentarse con todos los actores implicados y continuar con la hoja de ruta que se marcó desde la aprobación de la norma, ya que los servicios sociales de atención primaria y especializada de la Región nos afectan a todos, incluidos los ayuntamientos.

«En el nombre de la Consejería no están las siglas LGTBI, pero tampoco las personas con discapacidad y eso no significa que no sean importantes»

¿Ha tenido tiempo para leer el anteproyecto de ley nacional?

No he tenido tiempo, aunque le he echado un vistazo. Tengo que ver en qué afecta a le ley autonómica para ver cómo encajar los dos marcos normativos. Habrá que trabajar con los técnicos .

¿Qué otras tareas están pendientes en la Consejería?

Nos comprometimos a que en el primer trimestre de este año se iban a poner en marcha los nuevos conciertos sociales con las entidades prestadoras del servicio de Atención Temprana y los convenios con los consistorios para establecer sus condiciones. Además, cuentan con una nueva financiación que se va a incrementar en más de seis millones. Es un hito importantísimo. También hay que darle un nuevo impulso a la creación de plazas en centros residenciales de mayores, centros de día y de personas con discapacidad.

Tendría poco sentido que López Miras cambiara a una consejera que no fuera a seguir después de mayo si el PP gana las elecciones. Dio a entender que habría cierta continuidad.

En cualquier caso, siempre le he dicho al presidente López Miras que estoy a su disposición y estaré donde él diga. En política no hay la estabilidad que se ve en otras profesiones. No me importan los plazos, lo que quiero es sacar adelante el trabajo.

«Que el Consejo de Gobierno tenga mayoría de hombres no es un detalle a tener en cuenta, lo importante es trabajar y mejorar la vida de las familias»

Le hemos visto un perfil más técnico como directora general de Personas con Discapacidad. ¿Tendrá a partir de ahora más garra de cara a la contienda electoral?

He tenido hasta ahora el perfil que entendía que me correspondía en el IMAS, que es un lugar que necesita de mucha gestión y mucho despacho. Por supuesto que, a partir de ahora, se me va a ver más en la calle que antes. Pero que nadie espere a una consejera que vaya a elevar el tono o vaya a generar discrepancias. Esa no soy yo.

¿Qué opinión tiene de su predecesora, Isabel Franco?

Las dos hemos trabajado en una etapa, la del coronavirus, que ha sido complicadísima y durísima en la gestión. Yo lo viví en las residencias de discapacidad. Fue muy difícil para las familias y los trabajadores que han estado en primera línea. Eso nos creó un vínculo.

¿Cree que se ha criticado demasiado a Franco por hacer fracasar la moción de censura?

Creo que sí. En un momento crucial de nuestra historia más reciente, ella fue valiente y entendió que el momento y las circunstancias no permitían llevar a cabo un cambio que no estaba motivado por razones lógicas, sino políticas, con intereses para repartirse los sillones. Tomó una decisión por el bien de los ciudadanos de esta región y no hay que olvidarlo.

Es la única consejera del Partido Popular en el nuevo Gobierno. Son, en total, tres de once. Usted tiene las competencias de Igualdad. ¿Le parece bien?

Pienso que la igualdad se consigue tratándonos por igual hombres y mujeres. Somos personas con una trayectoria y eso es lo que ve el presidente, personas capaces de sacar el trabajo adelante, independientemente de nuestro sexo. Creo que no es un detalle a tener en cuenta en el Consejo de Gobierno. López Miras siempre se ha mostrado comprometido con la igualdad y así lo ha demostrado. Lo importante es trabajar y mejorar la vida de las familias.

¿También cree que no es un detalle a tener en cuenta la eliminación de las siglas LGTBI de la Consejería?

El colectivo LGTBI es muy importante y hay que trabajar para concienciar y sensibilizar a la sociedad para que no se produzcan desigualdades por orientación sexual. Ahora bien, entiendo que en la nomenclatura de la Consejería están perfectamente implicados, involucrados y tratados porque Igualdad nos abarca a todos. De la misma forma, con Familias son todos los tipos de familias y, evidentemente, las políticas sociales son para todos. En el nombre no aparecen las personas con discapacidad, ni las personas mayores ni los menores y eso no significa que no sean importantes. El PP lleva gobernando mucho tiempo en la Región y nunca puso las siglas en esta Consejería.

Con o sin siglas, el colectivo nunca ha estado muy cercano a este Gobierno.

Yo no considero que el colectivo LGTBI haya estado siempre en contra. Fui concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Murcia, mantuve una relación muy cordial con él e hicimos cosas importantes. No veo clima de hostilidad, más allá que en algún momento concreto. Han de saber que este Gobierno apuesta por la igualdad, por el respeto, por la tolerancia y por la convivencia.

La sintonía de su Consejería con los usuarios de la Dependencia no ha sido buena, según denunciaba Adermur. ¿Cómo mejorar las relaciones?

Pues hablando y trabajando con ellos. Necesitamos hacer equipo con ellos porque las asociaciones son las que están en los centros residenciales y centros de atención a las personas mayores. Necesitamos que nos trasladen sus necesidades para gestionarlas adecuadamente. Reforzaremos el diálogo y el contacto con ellos para cumplir los compromisos adquiridos y avanzar en el desarrollo de un servicio que debe garantizar el bienestar de nuestros mayores.

La pandemia demostró que el modelo de residencias es obsoleto. ¿Hemos captado ese mensaje en la Región?

Claro que sí. Hace unas semanas se resolvió el concurso para remodelar y construir nuevos modelos de atención residencial. El nuevo enfoque está más centrado en la persona y menos institucionalizado. Todo esto pasa por ofrecer recursos de menor tamaño y una red social alrededor del centro. La pandemia ha servido, sobre todo, para reforzar la coordinación sociosanitaria.

¿Cómo reducir la lista de espera de la Dependencia? La consejera dice que «lo primero que necesitamos es tener una financiación acorde a las necesidades que tenemos», una situación que «no se da». También cree necesario reforzar los equipos de valoración y aumentar el número de plazas. «Además, debemos apostar por las nuevas tecnologías para que todos los procedimientos sean más ágiles y que la respuesta al ciudadano se dé en un plazo menor de tiempo», añade. En diciembre de 2021 había más de 5.000 personas en la lista de espera y más de 1.400 fallecieron en la cola. J.F.C.



No parece que vaya a haber tiempo esta legislatura para sacar la Ley de Familias.

Estaba bastante avanzada, pero con el ritmo de la Asamblea no sé si va a haber tiempo.

¿Qué nos puede adelantar de sobre los cheques guardería? Aún no hay convocatoria.

Es uno de los temas que tengo sobre la mesa. Tenemos el compromiso de sacar los cheques cuanto antes para los centros correspondientes a la conciliación en Política Social, en donde en torno a unas 5.900 familias son usuarias. Para mí es prioritario trabajar en todas aquellas medidas de las que se puedan beneficiar las familias, sobre todo ahora, con unos precios de la cesta de la compra y de la luz que complican la vida de la gente. Estamos construyendo un escudo social para que las familias puedan dar respuesta a sus necesidades y facilitarles herramientas para que puedan llegar a fin de mes.

‘Solo sí es sí’

La Región de Murcia mantiene la tasa más alta del país de mujeres víctimas de violencia de género, con 28,5 denunciantes de maltrato por cada 10.000 murcianas, según el último informe anual sobre violencia de género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

¿En qué estamos fallando?

Me lo he preguntado. Hasta teniendo un Ministerio de Igualdad, no solucionamos el problema. Hay que apostar por la investigación y analizar las causas. Hemos querido apagar un fuego sin saber qué lo ha originado. Por supuesto, la solución pasa por educación, sensibilización y trabajar los valores del respeto y de la convivencia. Debemos generar recursos más seguros para que las mujeres se atrevan a denunciar y sepan que no están solas. Hay que insistir e incidir. Por supuesto, hay que rectificar las leyes que están desprotegiendo a las mujeres.

La ley del ‘solo sí es sí’.

A la ministra no le gusta que se lo digan, pero ya tenemos más de 200 rebajas de condenas, más los agresores que ya han vuelto a su casa y otras tantas peticiones de salida. Esto nos genera inseguridad a las mujeres. Estamos dando pasos hacia atrás. Sí o sí deben rectificar esta ley, el Ministerio no puede mirar hacia otro lado.

También hubo polémica con la Ley Trans. ¿Cree que desprotege a la infancia?

Sí. La infancia la tendríamos que tener como oro en paño porque es nuestro tesoro. Los niños se tienen que sentir protegidos y seguros. Creo que debe haber libertad para elegir, pero todo llega en su momento y no hay por qué precipitarse.