La colaboradora de este periódico, Gema Panalés, ha querido poner a prueba a la Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT, un nuevo sistema desarrollado por OpenAI y entrenado con grandes cantidades de texto para la generación de contenidos, y preguntarle por el trasvase Tajo-Segura para ver qué era capaz de hacer y el resultado es impresionante.

"No me he podido resistir a ser la primera (que no la última persona) en publicar un artículo escrito íntegramente por un robot", comenta Panalés, que tras el experimento ha comprobado en firme que "hasta las inteligencias artificiales tienen ideología".

La famosa IA asegura que "su objetivo es ayudar a las personas a obtener información de manera rápida y precisa". Panalés explica que este sistema es capaz de generar opinión y ofrecer repuestas con un encuadre político determinado. No obstante, se hace una pregunta: ¿Si el algoritmo se entrena a base de datos, quién alimenta a la IA?

"Los bots generan y publican contenidos mientras dormimos y hasta son capaces de crear idiomas propios", avisa la periodista y colaboradora y acaba con una reflexión: "Algunos advierten de que el ocaso del periodismo humano podría estar a la vuelta de la esquina. Lo que parece seguro es que las máquinas serán las que controlen (si no lo hacen ya) a la opinión pública".

El artículo escrito por ChatGPT

El trasvase Tajo-Segura ha sido objeto de discrepancias y debates políticos en España. Una de las principales discrepancias es el impacto ambiental en las regiones de origen y destino del agua. Otro tema de discusión es la cantidad que se trasvasa y su distribución. La Región de Murcia ha requerido una mayor cantidad de agua para su agricultura, mientras que las regiones de origen, como la de Castilla-La Mancha, consideran que necesitan el agua para su propio desarrollo y uso.

Los regantes de Murcia se han mostrado enfadados con el recorte del trasvase debido a que el agua es esencial para el funcionamiento de la agricultura en la Región. Por otro lado, algunos argumentan que el trasvase debería ser reducido o incluso detenido debido a los impactos ambientales negativos, como la eutrofización del Mar Menor y la sobreexplotación de los acuíferos, así como el impacto económico para las comunidades afectadas.

Los ecologistas argumentan que el trasvase no es una solución sostenible a largo plazo para abastecer de agua a Murcia y Almería, ya que el agua es un recurso limitado y no es posible seguir sacando agua del río Tajo sin causar daños irreparables.

El recorte del trasvase Tajo-Segura ha sido una medida necesaria para dar respuesta a las normativas europeas y proteger el medio ambiente, pero también ha sido parte de una estrategia más amplia para mejorar la gestión del agua en la Región de Murcia y reducir la dependencia del trasvase.

Aunque ha sido cuestionado por algunos agricultores y representantes políticos, el recorte del agua se ha realizado para cumplir con las obligaciones de España con la Unión Europea, ya que el trasvase no cumplía con las normativas de protección del medio ambiente y la conservación de las especies.

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha trabajado en colaboración con las autoridades regionales y locales para abordar estos conflictos y promover una gestión sostenible del agua.

Ribera ha mencionado la importancia de la planificación hidrológica para garantizar un uso sostenible del agua y promover la adaptación al cambio climático. También ha mencionado la necesidad de una planificación hidrológica integral, que tenga en cuenta las interacciones entre los diferentes usos y ecosistemas acuáticos.

Es importante mencionar que la gestión del agua es un tema complejo y en constante evolución. La ministra y el Gobierno español han trabajado en la implementación de medidas para mejorar la eficiencia y la planificación de los recursos hídricos, buscando soluciones para los conflictos relacionados con el agua en España.