Juan Ramón Calero: "La oposición no se puede limitar a censurar al Gobierno"

«Escribir un libro de memorias es difícil porque hay que sortear dos escollos: el primero, que el libro se convierta en un alarde de vanidad insufrible; y el segundo, que no se convierta en un ajuste de cuentas». Juan Ramón Calero es historia viviente de la política española y murciana. Se codeó con Fraga, Suárez, González o Aznar, fue portavoz del PP en el Congreso y diputado regional, abandonó el partido y creo otro nuevo... Ahora lo cuenta todo en Memoria selectiva, un libro con un índice onomástico para que los aludidos, que son muchos, sepan en qué página encontrarse rápidamente.

Durante su carrera política pasó por tres partidos distintos. Todos de derecha.

Sí. Soy de derecha confesa, nada de centro-derecha. Comencé en Acción Ciudadana Liberal, que se fundó dentro de una coalición donde estaba Alianza Popular, en la que me terminé afiliando. Como todo el mundo sabe, AP mutó en el PP y de ahí me di de baja y fundé el PADE.

No me diga que se siente cercano a Vox.

He tenido algún contacto, pero no es mi partido. Mi afinidad ideológica está en el PP, aunque no estoy siempre de acuerdo con lo que dice.

¿Con qué no está de acuerdo?

La oposición no se tiene que limitar a censurar al Gobierno, sino que tiene que presentar alternativa. Los políticos tienen que ofrecer esperanzas y no pueden estar continuamente crispando el ambiente con esos debates que vemos los miércoles. Por ejemplo, en mi época, teníamos sentido de Estado y no tocábamos el tema de la política antiterrorista y teníamos mucho cuidado a la hora de hablar de política exterior.

¿Se ponían de acuerdo los principales partidos con frecuencia?

Claro que sí. Por ejemplo, Eduardo Martín Tovar, que era el portavoz del Grupo Socialista, y yo cenábamos todas las semanas. En una de ellas pactamos la fecha del Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre.

"Siempre digo que uno de mis mayores aciertos en política fue no haber sido nunca amigo de Álvarez-Cascos"

Eso parece imposible hoy.

Porque PP y PSOE no se entienden. España tiene dos problemas: la falta de solidaridad social y la falta de solidaridad territorial. Ambas necesitan a los dos grandes partidos. Hay que arrimar el hombro para el Estado de Bienestar, por un lado, y para reformar el título VIII de la Constitución y poner fin a este sistema egoísta de financiación.

¿Quién sale peor parado en sus memorias?

Tenía enemigos, como todos en política, pero no he citado sus nombres salvo los de aquellos que fueron determinantes en que tuviera que dejar la política.

¿Quiénes son?

Tomás Maestre Aznar, Manuel Fraga, José María Aznar, Paco Álvarez-Cascos y Arturo García-Tizón. De Cascos siempre digo que uno de mis mayores aciertos en política es nunca haber sido amigo suyo.

"Aznar nos obligó a pedir en las Cortes que nuestro sueldo se ingresara en el partido y luego desde Génova 13 nos pagaban"

¿Qué le pasó con Aznar?

Éramos muy buenos amigos, pero no me ayudó cuando lo necesité. Fraga le dio instrucciones para que negara el pan y la sal a algunas personas. No me rescató cuando pudo aunque, no hubiera querido.

¿Por qué?

No me gustaba cómo estaba actuando. Comenzó a usar el terrorismo como arma electoral e hizo que los diputados dependieran demasiado del partido. Aznar nos obligó a mandar una carta al tesorero de las Cortes para decirle que nuestras remuneraciones se ingresaran en las cuentas del partido. Luego, Génova 13 nos pagaba y multaba si, por ejemplo, un día alguien no asistía al pleno. 10.000 pesetas me sancionaron una vez.

Fraga la tomó bien con usted.

Mi padre me advirtió que tuviera cuidado con él porque era 90% genio y 10% idiota. Fui víctima de ese último porcentaje. Su problema era que entendía la lealtad como servilismo. Terminé llamándolo mentiroso en público en el 89, cuando dimití como portavoz. Nunca me perdonó.

"Manuel Fraga era 90% genio y 10% idiota. Fui víctima de ese último porcentaje"

¿En Murcia no tuvo enemigos?

Sí, pero no los nombro en el libro... aunque sí que los clasifico. Están los que se sentían perjudicados en las listas electorales, los que consideraban que la política debía ser un modelo de vida, los que querían enriquecerse con la política, los que de verdad creían que el partido iría mejor sin mí y los que me odiaban sin saber yo el motivo.

¿Guarda algún rencor?

No porque no me he quedado con nada y siempre he dicho lo que pensaba a la cara.

"La solución en Cataluña pasa por reformar la Constitución"

Tras las elecciones vascas, en donde dos fuerzas nacionalistas fueron las más votadas, y en plenas elecciones catalanas, el histórico dirigente del PP Juan Ramón Calero cree que la solución a los problemas con los independentistas pasa por la reforma de la Constitución.

Calero dejó definitivamente la política en 2008. / Israel Sánchez

¿Se está rompiendo España con la ley de amnistía?

Hay que analizarlo con perspectiva histórica. Ese problema no es inminente, pero puede llegar a ser muy grave. Los separatistas catalanes y vascos no han aceptado el sistema de las autonomías como un final de trayectoria, sino como una etapa para alcanzar la independencia. Si les vamos dando competencias, van rompiendo las amarras con el Estado. Creo que la amnistía debe ser preocupante para los socialistas porque les está quitando muchísimo voto. Si paran ahí las concesiones no creo que rompa nada, pero espero que se vuelva a aplicar el 155 si lo vuelven a intentar una DUI, que es lo que dicen que harán.

¿Qué propone?

Cuando fundamos el PADE, en 1996, ya nos quejábamos de que José María Aznar estaba cediendo demasiado con Jordi Pujol. El propio Arzalluz dijo que había conseguido más en una semana con él que en siete años con Felipe González. Eso tiene arreglo. Hay que reformar la Constitución, pero no para acabar con las autonomías, como propugna Vox, sino para delimitar las competencias del Estado, de forma que estas sean intransferibles e indelegables. Con la Constitución actual, muchas competencias son delegadas. Por otra parte, hay que solucionar el problema de la financiación de las comunidades, teniendo el valor de acabar con cupo vasco y estableciendo el principio de solidaridad interterritorial.

Me suena a utopía.

Es duro, no es electoralista, pero es la solución. Si vivimos al día, estaremos condenados a morir al amanecer, como decía Ortega y Gasset.

"Felipe González y Alfonso Guerra son líderes históricos de una gran valía, pero se están equivocando porque Pedro Sánchez se merece otro tratamiento"

¿Qué le parece el fenómeno de los expresidentes? Vuelven cuando menos se les espera.

Sí. Últimamente, vemos mucho a Zapatero, que vuelve para hacerle la puñeta a Felipe González porque se llevan muy mal. Creo que hay que saber retirarse a tiempo y procurar no incordiar mucho. Aznar se fue pensando que le iban a llamar y le hizo la vida imposible a Mariano Rajoy, que es el que lo está haciendo mejor entre todos los expresidentes porque es el más discreto. Felipe es un líder histórico de una gran valía, como Alfonso Guerra, pero se están equivocando porque Pedro Sánchez se merece otro tratamiento.

Le aviso de que está defendiendo al PSOE.

No estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo el PSOE actual, pero deberían ser más disciplinados, que es lo que se requiere para formar parte de un partido político. Yo me salí del PP, precisamente, para poder decir lo que quisiera. Sabía que si me quedaba me terminarían abriendo, y con razón, un expediente disciplinario.