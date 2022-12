La interceptación de una patera taxi que transportaba a 11 migrantes el pasado día de Navidad en las playas de Calblanque por parte de Guardia Civil ha supuesto un nuevo conflicto entre este cuerpo y Policía Nacional. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señalan que existe un problema de descoordinación entre ambos cuerpos a la hora de trasladar a los migrantes al CATE de la Playa del Espalmador, ya que no se abre o se abre con muchas horas de retraso, lo que provoca incidentes a la hora de combatir la inmigración irregular y dificulta la asistencia de los migrantes.

El domingo, sobre las 7 de la mañana, 11 migrantes irregulares fueron lanzados por una patera taxi a la Playa de Calblanque. La embarcación, ya sin carga, puso rumbo a su lugar de origen, pero una embarcación del Servicio Marítimo de la Guarcia Civil, avisada de la presencia de la patera, había estado esperando a que los migrantes desembarcaran para proceder a la interceptación, con el objetivo de minimizar el riesgo de que los migrantes sean arrojados al mar, como ya ha sucedido otras veces, produciéndose incluso ahogamientos. La patrullera, pues, interceptó la embarcación, que intentó evadirse y realizó maniobras peligrosas, incluso embistó a la patrullera, sin llegar a causar daños. Tras el abordaje de la patera, los pilotos fueron detenidos como autores de un delito de tráfico de personas.

Los migrantes abandonados en la playa fueron interceptados y auxiliados por patrullas de la Guardia Civil de Cabo de Palos. Posteriormente se les tomó declaración en calidad de víctimas del delito de tráfico de personas de las redes de inmigración irregular.

A partir de entonces se produjo la descoordinación, y los migrantes, que fueron interceptados a las 7, tuvieron que esperar hasta las 22.30 para ser trasladados a la Comisaría de Cartagena, por lo que permanecieron 15 horas en espera, sin ser traslados al CATE de Cartagena, mientras eran atendidos por Cruz Roja a las puertas del acuartelamiento de Cabo de Palos, a la intemperie y habiendo comido tan solo unas galletas y bebido unos zumos en todo el día.

AUGC denuncia, así, que el funcionamiento actual del CATE ocasiona multitud de problemas a Guardia Civil, desde la asistencia deficitaria a los migrantes interceptados hasta el peligro que tiene trasladarlos a acuartelamientos que no están preparados y que no cuentan con el número suficiente de patrullas para su vigilancia y asistencia.

Desde la Asociación sospechn que el motivo de la no apertura del CATE de Cartagena puede ser que durante el domingo solo hubiera una patrulla de Policía Nacional en servicio en Cartagena y no se quisiera bloquear. Si esto último fuera cierto, indican, se trataría de un hecho «muy grave», ya que indicaría, dicen, que no se pueden bloquear patrullas de Policía Nacional pero no importa bloquear las escasas patrullas de la Guardia Civil.

Por último, AUGC demanda que José Vélez, delegado del Gobierno, ordene la creación de un protocolo de actuación ante la inmigración y funcionamiento del CATE coordinado entre ambos cuerpos policiales y no solo establecido por Policía Nacional, y que ordene a Policía Nacional que se haga cargo de los migrantes en el momento de su interceptación y no muchas horas después.

Localizan a 20 migrantes en una embarcación casi sin combustible cerca de Mazarrón

La Sociedad Estatal de Seguridad y Salvamento Marítimo (Sasemar) localizó en la madrugada de ayer una patera con 20 migrantes argelinos a bordo, entre ellos dos mujeres y dos niños, que se habían quedado casi sin combustible y habían alertado al 112 de que no veían luces de tierra, aunque por su teléfono móvil veían que la población más cercana era Mazarrón.

Alertada Sasemar, se les dijo que pusieran rumbo a esa población con el poco gasóleo que tenían mientras se movilizaba el helicóptero Helimer 202 y la embarcación de rescate Salvamar Draco y se daba aviso a la Guardia Civil para que la rastreara con el radar del sistema integrado de vigilancia exterior sobre las 23:50 horas del domingo.

Vista por el helicóptero sobre las 2 de la madrugada, llegó hasta ella la Draco sobre las 2.35, partiendo a continuación hacia el puerto de Cartagena, al que llegaron sobre las 4.30.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la comunidad, desde el pasado sábado han llegado a esa costa otras 30 personas en cuatro pateras.