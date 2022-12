La Región, pionera en adaptar el 112 para las personas sordas

Llamar por teléfono a Emergencias no es tarea fácil para una persona con sordera, de ahí que sea vital adaptar este servicio de emergencias a todas las personas, con o sin discapacidad. La Región de Murcia fue pionera en poner en marcha un sistema ahora el Gobierno de España quiere regular.

El Consejo de Ministros daba luz verde recientemente a la aprobación de un anteproyecto de Ley que transpone varias directivas, entre ellas la de Acta Europea de Accesibilidad. Este anteproyecto de Ley recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva del Parlamento Europeo por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios.

Con esta norma, alrededor de 80 millones de personas con discapacidad en Europa (más de cuatro millones de ellas, españolas) dispondrán de productos y servicios más accesibles. Uno de ellos, el 112.

Desde la Confederación Española de Familias de Personas Sordas explicaron en un comunicado, remitido a La Opinión, que, tras conocer el texto del proyecto de ley, sienten «satisfacción con la propuesta de regulación del número de emergencias 112 incluida en el mismo, ya que da respuesta a una reivindicación histórica del movimiento asociativo de familias de personas sordas».

Este colectivo expresó su deseo de que «durante la tramitación parlamentaria, no se produzca ningún retroceso u omisión entre las previsiones que debe contener este proyecto de ley», con la esperanza de que «la respuesta a la demanda planteada durante tantos años, finalmente, sea una realidad, de manera que se ofrezca el acceso a los servicios de emergencia con las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos dentro de España, entre las comunidades y ciudades Autónomas, las personas con sordera puedan acceder en igualdad de condiciones desde cualquier punto en el que se encuentren y sin necesidad de registro previo».

«De esta manera se dará un significativo paso en la defensa de los derechos de las personas con sordera, equiparando el uso que pueden hacer de este servicio telefónico a la situación de cualquier otro ciudadano en el uso del servicio 112», remarcan.

Pérdida de voz puntual

Facilitar la accesibilidad a Emergencias se lleva haciendo en la Región desde 2016, con una aplicación que se mejoró en 2018. Al comunicarse mediante la app con el Centro de Coordinación de Emergencias, hay que elegir la opción de llamada sin voz. Entonces comienza un chat con el que comunicarse por escrito con el operador que atiende el aviso. Es útil no solo para sordos: para todos los murcianos que no puedan comunicarse con el 112 usando la voz en el momento de la emergencia. Por ejemplo, alguien que se encuentre indispuesto y no sea capaz de hablar.

Esta aplicación gratuita mejora la comunicación con el 112 Región de Murcia: «Envía tu posición GPS o, en el caso de que no puedas hablar, un aviso sin voz que, además de enviar tu posición GPS, emplea iconos para seleccionar el tipo de emergencia y un chat de texto (con traducción simultánea si el idioma de tu teléfono es distinto al español) que también permite enviar fotografías de la emergencia», se indica en la Memoria 2021 del Centro de Coordinación de Emergencias.

Durante 2021, a través de este sistema se han atendido en la Región un total de 32 llamadas con voz y 490 avisos sin voz, detalla la citada Memoria.

También destacan desde Emergencias que en 2021 «los usuarios de la app 112 Región de Murcia han crecido en un 14,71 % con respecto a 2020, alcanzando la cifra de 16.380 usuarios de la misma».

Se puede programar para mandar un SMS al contacto que se quiera avisar

La app del 112, se recuerda en su Memoria, permite recibir avisos con información de emergencias destacables que se están produciendo en la Región de Murcia, alertas y consejos de autoprotección.

«También puedes configurar la aplicación de modo que, cada vez que envíes un aviso de emergencia, el 112 pueda recibir los datos personales y los datos médicos, para mejorar la atención y gestión», apuntan, para añadir que también se puede configurar para avisar por SMS al contacto que la persona haya programado.

«Te recomendamos que tengas activada siempre la posición GPS de tu teléfono móvil para poder enviar tu posición en caso de emergencia», aconsejan.