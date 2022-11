El Partido Popular de la Región de Murcia ha roto todos los puentes con la Fundación Ingenio y su secretario general y alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, no tuvo ayer problemas en demostrarlo en el pleno municipal.

"La Fundación Ingenio ha ido degenerando en un discurso negacionista", afirmó, comparándolos con los antivacunas y lamentando su "mensaje populista" que hace daño a los vecinos sanjaviereños. Se refería a la tesis de la patronal agraria del Campo de Cartagena, que defiende que el problema de la laguna radica en las aguas residuales de los ayuntamientos ribereños y no en los nitratos procedentes de la agricultura. "No quiero organizaciones de agitadores que vengan a dividir a nuestra sociedad", llegó a decir, subrayando que se trata de "gente que es ajena" al municipio y criticando que quieran "separar a las familias por pescar un puñado de votos".

Por su parte, señaló que desde el Consistorio apuestan por la "conciliación de todo y que cada uno haga su parte", como hacen desde el Ayuntamiento por mejorar sus infraestructuras, concretó. "Eso de que el que diga que hay nitratos en el Mar Menor es el enemigo es una salvajada. Hay que tenerles más respeto a los agricultores y no hacer un discurso tan simplista y tan pobre y demagogo", añadió.

"Hay que tenerles más respeto a los agricultores y no hacer un discurso tan simplista y tan pobre"

También tuvo palabras para el presidente provincial de Vox, partido que salió en defensa de la Fundación Ingenio y que, incluso, invitó a los alcaldes ribereños desde la rambla del Albujón a que, "si tan buenas son estas aguas, que vengan aquí y echen un trago".

"El que tiene que beber es el que habla sin conocer", le dijo a José Ángel Antelo. "Por supuesto, no debe beber agua salada porque eso no debe ser muy bueno. Que beba de fuentes oficiales antes de venir a toquetear a los vecinos de San Javier y a sus familias. La convivencia en nuestro municipio está por encima de los agitadores que vienen contando medias verdades, que son las peores mentiras", manifestó en el pleno, insistiendo en que las "asociaciones con mensajes contraproducente, aquí no tienen cabida".

La reacción

Menos de 24 horas después ha llegado la respuesta de Antelo, que ha querido dejar claro que la Fundación Ingenio no pertenece a Vox. "No tenemos nada que ver con ellos salvo que decimos la verdad, como Asaja, Fecoam, Proexport y Coag y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento", ha dicho.

El líder regional de Vox ha reconocido que le "apena que el alcalde de San Javier tache a todos ellos de agitadores sociales, incluida mi persona", cuando, según ha apuntado, "el único agitador de circo para la Agenda 2030 es él".

Además, ha subrayado que "el mayor causante de la mortandad de los peces en el Mar Menor son las aguas residuales", en la línea de la patronal del Campo de Cartagena, y ha remarcado que "no hay medio de comunicación ni pinza posible del PP y PSOE que lo pueda tapar porque todos los que viven en los municipios ribereños lo ven".

La periodista Rosa Rosa ha recogido y compartido en su cuenta de Twitter todas las intervenciones: