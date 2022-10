"Miras tiene que decidir si está de parte de la UE o de la Fundación Ingenio y de Vox"

Ha estado en el centro de la polémica por no apoyar una enmienda en el Comité de Peticiones de la UE que responsabilizaba al Gobierno regional de lo ocurrido en el Mar Menor. Sin embargo, el eurodiputado Marcos Ros defiende que ha quedado un «documento muy serio» y «bastante contundente» con el Ejecutivo murciano porque «le exige el cumplimiento de sus responsabilidades en muchos puntos del informe.

Pues en el Palacio de San Esteban se muestran contentos con el resultado.

Creo que no se han leído el informe. La mayor parte de las causas que se detallan tienen que ver con la competencia autonómica. Lo más importante que propone el informe es que el Gobierno regional tiene que cumplir sus propias leyes, como la de Protección y Recuperación del Mar Menor, que no se está desarrollando. Es más, le señala algunos puntos de la normativa como el plan de ordenación del territorio, que no avanza.

Desde la Consejería de Medio Ambiente distribuyeron una lista con las medidas ejecutadas.

Las principales, que son las que van al origen del problema, como es el acceso de nitratos a la laguna, no. Si no, no se lo recordaría el Parlamento Europeo.

Esa ley ha provocado un cisma entre el Gobierno murciano y la Fundación Ingenio.

Esa fundación y Vox atacan la ley, mientras que Miras no la cumple. La patata caliente está en San Esteban. El presidente tiene que decidir si está del lado de las instituciones europeas, que le piden que la ejecute, o de quien le pide que la derogue.

¿Por qué no apoyaron la enmienda que responsabilizaba al Gobierno regional.

Después de todo el trabajo serio que se había hecho, decidimos no apoyar algunas incorporaciones que solo pretendían hacer ruido de última hora. El grupo que presentó la enmienda dijo que estaba negociada cuando no han tenido ningún contacto con los socialdemócratas en estos más de ocho meses.

¿Hubo contacto con el Grupo Popular para negociar?

Para nada. E insisto en que este informe pone a las claras cuáles son las causas del estado del Mar Menor: los nitratos, la agricultura ilegal y los vertidos.

La Fundación Ingenio insiste mucho en aguas fecales.

Determinadas cosas prefiero casi ni comentarlas, pero todos los estudios científicos que pasaron por la comisión decían lo mismo, que el proceso de eutrofización del Mar Menor está producido por la alta carga de nitratos.

¿Hay que enmarcar a esta fundación en la pseudociencia?

Estamos acostumbrados a que nos vendan informes como científicos cuando son documentos escritos por una persona con una titulación, pero que no tienen metodología ni pasan por un proceso de revisión o validación.

¿Le preocupa que esta gente, cercana a Vox, pueda tener voz en el Gobierno murciano en 2023?

Obviamente, sería muy dañino que la ultraderecha entre más todavía, porque ya entró tímidamente con una consejera de Educación.

Está pasando en otros países de Europa.

Hay preocupación en la UE después de ver el resultado de las elecciones de Italia y de Suecia. Estos Gobiernos de ultraderecha no se habrían producido si la derecha no hubiera accedido. Y así se lo ponemos de manifiesto al Grupo Popular Europeo todos los meses. Al final, es una operación de blanqueo que los ciudadanos terminarán sufriendo. Es peligroso para el proyecto europeo porque la ultraderecha es muy ultranacionalista y así es complicado avanzar en proyectos de unión y solidaridad.

Este informe son meras recomendaciones. ¿Confía en que el Gobierno regional responda?

La labor del Parlamento no es juzgar a nadie, pero la petición queda abierta y la Administración autonómica debería tomar nota de que dentro de seis meses habrá un revisión de la situación. Se estudiarán los avances en eliminar los fondeos ilegales, la aplicación de la Ley del Mar Menor, la transición a la agricultura sostenible, la eliminación de regadíos ilegales...

Sobre otro asunto, ¿se habla en la UE del fracaso de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ?

No es una agenda del Parlamento ahora mismo, pero a mí me preocupa que el principal partido de la oposición en España no tenga sentido de Estado y que cada semana ponga una excusa para no cumplir con su deber constitucional, que es renovar el CGPJ.

Ha sido el ponente de la Nueva Bauhaus en la UE. A muchos les sonará a chino.

Es un proyecto de la UE que se enmarca en todo el proceso de transformación de nuestras ciudades y barrios e invita a todos los implicados a pensar de otra manera. No hay que invertir solo en eficiencia energética, sino que hay que combinar la sostenibilidad con la belleza e inclusión. Y para eso podemos aprovechar la inyección de financiación europea que estamos recibiendo. Así se mejora la vida de las personas de las viviendas que se tienen que rehabilitar.

Cuando vuelve a Murcia, ¿nota cambios en la ciudad con respecto a la etapa Ballesta?

Por supuesto. En movilidad, por ejemplo, yo vivo en un barrio que ha multiplicado por tres la presencia del carril bici y hay menos tráfico porque se han reducido carriles.

¿Y dónde metemos los coches?

Hay que pasarlos a la bicicleta y al transporte público. Este tránsito no se cambia de la noche a la mañana. Por ejemplo, todo responsable político que visita Ámsterdam dice que le encantaría que su ciudad fuese así. Deberían ver cómo era la ciudad en los años setenta: con filas de coches pegados a los canales, mucho tráfico y humo. Ellos mismos dicen: «Ámsterdam antes no era Ámsterdam». Hace falta impulso político y el Ayuntamiento de Murcia ha empezado a transformar esta ciudad.

El Parlamento Europeo está debatiendo un informe sobre movilidad urbana en la Unión. El murciano Marcos Ros se encargó de presentar el borrador.

Estamos en plena revolución de la movilidad en España.

Indudablemente, estamos en la legislatura del pacto verde europeo y lucha contra el cambio climático. Nos están pidiendo que nos adaptemos a un nuevo modelo de ciudad que consuma menos y que emita menos.

¿Va a afectar a la Región?

Claro. Todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tienen la obligación de tener una zona de bajas emisiones. El futuro de la movilidad urbana pasa por mucho menos vehículo privado y mayor transporte público, bicicleta y peatón. Esas son las directrices y todas las ciudades tienen que transitar hacia eso, antes o después. Aprovechemos ahora. Tiene cuatro ventajas: menos contaminación, es más segura, es más saludable y hay más actividad económica.

En Murcia, la peatonalización del barrio del Carmen está teniendo una respuesta considerable en contra.

En todas las ciudades que han abordado un proceso de transformación de un barrio para sacar a los coches está demostrado que, una vez terminado, venden más. Y en todas hemos tenido siempre las protestas de comerciantes. En Cartagena pasó en 2006 cuando peatonalizaron la calle del Carmen y toda esa zona.

¿Se movilizan solos los comerciantes?

Estamos cerca de unas elecciones y hay quien se sube a cualquier carro con tal de agitar y desestabilizar, pero este proyecto es necesario para la ciudad de Murcia.