El comercio de Murcia tampoco podrá contar este año con el aliciente de la feria outlet que venía celebrándose cada otoño en el paseo Alfonso X. El Ayuntamiento de Murcia la ha suspendido al no haberse llegado a presentar las 40 empresas requeridas en el pliego de condiciones, según ha explicado el concejal de Empleo, Comercio y Mercados, Juan Vicente Larrosa. La presidenta de la asociación Triángulo de Murcia, que preside también la Federación de Comercio de la Región (Coremur), Carmen Piñero, se muestra abatida ante la decisión del Consistorio y se queja de que la suspensión se le ha comunicado a los comerciantes apenas dos semanas antes del inicio, que estaba previsto para el 11 de noviembre.

«Las empresas lo tienen todo preparado. A quince días de la apertura de la feria no se puede decir que se suspende. Nos han dejado colgados», se lamenta Carmen Piñero.

Por su parte, el edil ha asegurado a La Opinión que ha tomado la decisión de suspender la convocatoria al haberse presentado solo 17 tiendas para participar en la muestra.

En 2021 acudió una treintena de empresas, que durante tres días pudieron vender sus productos a pesar de las restricciones por la pandemia existentes en aquel momento.

El concejal afirma que no se cumplen los requisitos, mientras que «Cartagena sí ha reunido 40 empresas»

Juan Vicente Larrosa sostiene que «al no haberse presentado las 40 empresas previstas en el pliego de condiciones de la convocatoria no era posible celebrarla». Atribuye el escaso número de solicitudes a que «el asociacionismo tampoco se ha puesto manos a la obra para conseguir que salga adelante».

Por su parte, Carmen Piñero recuerda que la ausencia de las asociaciones de comerciantes, que en anteriores ocasiones se han encargado de movilizar a las empresas y contribuían a facilitar la participación de los comercios en la feria, se debe a «la disolución de las organizaciones que se produjo cuando se les exigió la devolución de las ayudas recibidas antes de pandemia, que ya se habían gastado», porque no estaban debidamente justificadas, según se les dijo.

Larrosa añade que la cifra de 40 participantes se ha incluido en el pliego precisamente porque los propios comerciantes «se quejaron el año pasado de que era una feria ridícula».

Apuntó igualmente que «en Cartagena sí se ha celebrado una feria con 40 empresas» hace unos días, porque ha sido posible reunir el número necesario.

La presidenta de la Asociación Triángulo remarca que, tras la decepción de las empresas que se han quedado colgadas, «¿quién se va a fiar ahora? A su juicio, la consecuencia de la suspensión será la incredulidad de los comerciantes ante las futuras convocatorias. «Si no hay seguridad, no te apuntas».