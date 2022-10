En la escuela siempre fue un niño despistado, inquieto pero también curioso. Notaba cómo todos sus compañeros de la escuela no tenían la misma ambición, los mismos nervios y la misma necesidad de conocimiento de todas las cosas que nos rodean. A Cristhian Borrego Castellar le costó bastante darse cuenta de su enfermedad y no fue hasta los siete años cuando asistió por primera vez a un centro especializado, en concreto a la Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad en la Región de Murcia. «Mi infancia y juventud han sido bastante complicadas. Hasta no alcanzar una edad más madura, convivir con el TDAH ha sido bastante complicado», reconoce.

Natural de Costa Rica, ahora tiene 25 años y reside en La Alberca (Murcia). Tiene tres hijos y la música en las venas. Su nombre en este mundillo es Maxy Dilantt, y ha retomado las canciones para volver a saltar a los escenarios. Ha cantado junto a Juan Magán y Henry Méndez y quiere volver a pisar fuerte en este sector, que tuvo que dejar temporalmente para cuidar a sus tres hijos. Sin embargo, reconoce que «si no fuera por el TDAH nunca me hubiera centrado en la música». Esto le ha calmado, dice, y es que desde los 14 años su gusto por los ritmos latinos creció y hasta hoy no ha parado. "Tengo claro que mi cerebro, al igual que todas las personas con esta enfermedad, funciona de una manera diferente" «Tengo claro que mi cerebro, al igual que todas las personas que comparten esta enfermedad, funciona de una manera diferente. La mayoría de pensamientos y movimientos de una persona con TDAH suelen ser más involuntarios e incontrolables. Cuando tienes este trastorno tu cerebro es como una máquina que no deja de funcionar. No para». Nunca ha tenido problemas sociales pero se define como una persona bastante despistada y nerviosa: «Me cuesta mucho concentrarme en la información que no llame mi atención». La familia siempre fue su gran punto de apoyo, esgrime, con unos padres «excepcionales» que siempre le han arropado. «Nunca me han tratado como si tuviese un problema o fuese inferior; al contrario, siempre me han animado a superarme y a darme cuenta de que esforzándome puedo llegar a conseguir todo lo que quiera». Ahora, como autónomo, está preparando la apertura de una panadería en el barrio de San Pio X de Murcia, un proyecto que le hace mucha ilusión al poder demostrar aún más su independencia. El cantante explica que le cuesta mucho concentrarse "en la información que no llame mi atención" La asociación, explica, «me ayudó principalmente a encontrarme y a darme cuenta de que andaba perdido y a saber que habían más niños como yo, con dificultades que podían ser tratadas y no ignoradas como lamentablemente sucede en muchos casos». La terapia que realizó fue tanto individual como grupal y se centró en atender los problemas de déficit de atención, problemas sociales y académicos. Estos recursos logran que los niños con este problema puedan llegar a tener «la atención necesaria» para poder ganar «un futuro y una vida tranquila» como cualquier otra persona. Cristhian anima a los padres que tengan una ligera sospecha de que su hijo pueda padecer TDAH a que acudan a asociaciones como esta para lograr una detección temprana. La próxima canción de este joven tratará los problemas del TDAH para «concienciar más a la gente y poder dar ilusión a los niños que sufren trastorno».