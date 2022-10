La DANA deja lluvias torrenciales que ponen al límite el Campo de Cartagena

Llueve sobre mojado en el Campo de Cartagena. Cuando no han pasado ni dos semanas desde que un frente tormentoso descargara en Los Alcázares más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas, la localidad volvió este jueves a pasar por la misma situación con el paso de una DANA que llegaba al sureste peninsular desde el norte de África. En general, este evento meteorológico dejó lluvias generalizadas en toda la Región de Murcia, que no vino mal para algunas comarcas del interior pero que trajo precipitaciones torrenciales para los municipios ribereños al Mar Menor.

Los Alcázares, las diputaciones de Cartagena pegadas a la laguna, San Pedro del Pinatar y San Javier fueron el foco de la mayor parte de la descarga de agua que dejó la DANA. Calles, avenidas y carreteras regionales fueron cortadas al paso de embolsamientos de agua o cauces desbordados. Las ramblas urbanas bajaron repletas de agua mientras que las que controlan la Confederación Hidrográfica del Segura estuvieron cerca de superar su límite de capacidad. En el tramo final del Albujón llovió más de 120 litros en doce horas mientras que en el centro de Los Alcázares fueron 95 litros.

La tormenta se concentró en el frente litoral del Mar Menor y con menos intensidad en los tramos medios y altos de la cuenca del Campo de Cartagena, lo que evitó fuertes escorrentías e inundaciones serias en un municipio que vive con miedo estos eventos meteorológicos. A la laguna salada volvieron a entrar miles y miles de litros acompañados de sedimentos, nutrientes y más material contaminante cuando aún no se había recuperado de las avenidas de agua de finales de septiembre.

Fuentes de Emergencias de Los Alcázares protestaron por la escasa previsión con la que pudieron actuar ante este nuevo episodio de fuertes precipitaciones, ya que, según denuncian, la Agencia Estatal de Meteorología activó tarde el aviso naranja por precipitaciones de hasta 40 litros en una hora en la comarca de Cartagena. Otro de los episodios recurrentes son las inundaciones en El Mojón, donde el agua dejó calles inundadas y avenidas en la vía principal, en la frontera entre la Región y Alicante.

Agua en comercios

Torre Pacheco o diputaciones de Cartagena como El Algar, La Puebla o La Palma no se libraron, pese a todo, de recibir una gran cantidad de agua que llegó a entrar en locales y viviendas bajas. Varias carreteras rurales importantes en el municipio tuvieron que ser cortadas mientras que el agua anegó el Polígono Industrial de La Palma, donde no pudieron circular vehículos pero sí camiones.

Las precipitaciones desbordaron parte de la rambla de Trujillo, que discurre por El Algar, lo que afectó a algunos comercios cercanos. Sin embargo, "la cantidad de agua que entró no fue demasiada y no tuvieron que lamentar daños mayores", según indicó a este diario el presidente de la asociación de vecinos, Pedro García, puesto que los dueños fueron previsores y colocaron tablas para impedir su entrada. Varios vecinos, incluso, intentaron limpiar los cauces a su paso por debajo de las carreteras para que la altura del agua no alcanzara la vía.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 gestionó hasta las ocho de la tarde 40 incidencias (achiques, derrumbes u obstáculos en las vías), la mayoría en el municipio de Cartagena. Entre todos los asuntos destacaron el rescate de los ocupantes de tres vehículos en El Algar. Uno de ellos fue un camión pequeño; otro un vehículo con tres ocupantes; y otro vehículo con un ocupante. En La Unión, zonas como El Garbanzal también sufrieron los efectos de la lluvia con inundaciones puntuales.

La DANA se desplazó al resto de la Región llegada la tarde con varios focos de lluvia que dejaron 15 litros en la capital y Valle del Segura en pocos minutos y aguaceros en Bullas, Abarán, Abanilla, Jumilla u Ojós, entre otros municipios.

Goteras en aulas prefabricadas y alumnos evacuados en Los Alcázares y Cartagena

Las fuertes lluvias ocasionaron varios desperfectos en colegios, institutos y aulas prefabricadas de Los Alcázares y Cartagena. En concreto, en los contenedores que sirven de aulas en el colegio Al-Kazar y el instituto Menárguez Costa de Los Alcázares se detectaron goteras a lo largo de la mañana, mientras que en el CEIP Bienvenido Conejero tuvieron problemas con la filtración de agua por varias grietas en los baños y alguna de las aulas, de las que también fueron desalojados los menores.

Estos contenedores sirven para acoger las clases este curso debido al gran número de estudiantes en estos centros y la poca capacidad de los mismos. Los alumnos fueron reubicados en otras clases. Las aulas prefabricadas fueron instaladas por la Consejería de Educación y han sido objeto de polémica por la falta de inversión en estos centros para ampliarlos y acoger a toda la demanda de alumnos. Cada clase no reúne a más de una veintena de alumnos, que en la mañana de este jueves tuvieron que tirar de cubos para recoger el agua que se filtraba por el techo. El colegio Santa Florentina de La Palma (Cartagena) también tuvo que ser evacuado por la cantidad de agua que circulaba en el entorno del centro, mientras que en el instituto Carthago Spartaria, cercano al colegio, solo fue necesario vaciar dos clases.