Para avanzar en el objetivo de la igualdad que aún se resiste es necesario escuchar a mujeres fueron pioneras en eso de romper techos de cristal. A esto se dedicó una segunda mesa de ponentes que sonó al unísono en determinados diagnósticos. «La clave reside en educar a la mujer en la igualdad, estimular la confianza desde la infancia y romper con los estereotipos», destacó Alicia Gadea, responsable de Depuración de Aguas de Murcia. Alfonsa García, vicerrectora de la Universidad de Murcia y antigua decana de la Facultad de Biología fue más allá y demandó más ayudas para la conciliación «para mi fue un handicap tener hijos. O nos ayudan (las instituciones y administraciones públicas) con el tema de los hijos o no vamos a estar en una igualdad real», alertó. No ve mucho mejor el panorama la jefa del área de Desarrollo Profesional del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), Mª José Bernal. «A la hora de crear una empresa requiere de una dedicación y esfuerzo especial y de mucha confianza porque aún estamos en un mundo de hombres. Y si a eso le unimos que sea una empresa tecnológica la cosa se complica», explicó Bernal en un preludio de experiencias vividas en su puesto que evidencian la ausencia de la mujer como propietarias de empresas tecnológicas y en puestos destacados de las mismas en la región de Murcia.

Por eso, la totalidad de las ponentes insistió en la necesidad de los referentes. Ejemplos inspiradores para que las niñas crezcan sabiendo que ningún puesto es demasiado técnico para ellas, que la ciencia no solo cuenta con Marie Curie o Margarita Salas como ejemplos del buen hacer empírico. A esto, Alfonsa García pidió a medios de comunicación e instituciones en general dejar de hacer «mala prensa» a la ciencia. «Si les decimos que todo está fatal, no querrán probar», explicó.

Más diferencias presentaron las ponentes a la hora de imaginar cómo será la mujer de 2050. Gadea no considera que se vaya a producir un cambio sustancial, salvo que haya una mayor presencia en los puestos técnicos, algo que comparte Alfonsa García, «los cambios se han producido siempre a través de los siglos, no podemos esperar un cambio existencial en 30 años», defendió. Aun así, la ahora vicerrectora confesó sonriendo que seguramente no haya que esperar tanto para ver una rectora en la Universidad de Murcia, como ya pasa en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Para Bernal sí que existen indicios para soñar con una gran revolución feminista en pro de la igualdad. «La mujer de 2050 será radicalmente distinta gracias a los avances tecnológicos y esto ayudará a la conciliación, de hecho ya lo está haciendo». El ejemplo de Bernal es tan gráfico como simpático y reconocible, el de los bebés pasando por delante de la cámara en las videoconferencias más importantes durante la pandemia. La jefa de área en el INFO sigue poniendo el foco en la incidencia tecnológica en la transformación de la mujer del futuro: «estamos ante la primera generación de nativos digitales, esto va a suponer un cambio radical en muy poco tiempo y en todos los sentidos, también -por supuesto- en el papel que ejerce la mujer en la sociedad».