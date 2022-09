La pasión de Ester Cerdán por su trabajo se dejó sentir en cada momento desde que entró en la sala. Luciendo una de sus propias creaciones dejó muy claro que los vestidos de su marca son mucho más que fondo de armario, "son herramientas para que las mujeres tengan confianza en sí mismas, para que se sientan cómodas, para que conquisten espacios que antes estaban reservados solo para hombres y para que les ayuden a conseguir el éxito". Con múltiples referencias a sus grandes referentes en la moda (Coco Chanel, John Galliano...) agradeció un premio a la innovación. "La innovación tiene que estar pegada al terreno, la moda no se entiende si no es un reflejo de la sociedad. Puedes hacer la prenda más genial del mundo, pero si no la propones en el tiempo adecuado no se va a entender", defendió la cofundadora y directora creativa de Firma Laura Bernal. Cerdán aludió a toda su experiencia vital para llegar hasta donde la han situado sus clientas, una marca reconocida a nivel internacional y que la visten mujeres muy influyentes. "También me encanta que mis modelos los luzcan otras mujeres que son tremendamente importantes: mis vecinas, amas de casa...", destacó Cerdán que ha tenido el placer de ver uno de esos vestidos en un ‘escaparate’ tan importante como la Cumbre de la OTAN celebrada recientemente en Madrid. La modelo, la reina Letizia.

"La mía es una historia como la de muchos otros, años de esfuerzo y trabajo duro para perseguir un sueño", así de sencilla y humilde fue el discurso de la directora general de Caudal, una empresa de riego que cuenta con 120 trabajadores y con alcance internacional que se encuentra en continuo proceso de mejora de sus productos para satisfacer todas las necesidades del cliente. Esta empresa comenzó su andadura hace casi 25 años, casi los mismos que lleva María José Martínez a su cargo. Durante este periodo, Martínez reconoce que nada hubiera sido posible sin la ilusión por lo que hace y el apoyo de su familia ("especialmente de mi marido", reconoció) y sin el gran equipo de 120 personas que la acompañan en la que aún sigue siendo una aventura profesional. CaixaBank ha tenido muy clara la elección de la directora general de Caudal como Premio eWoman a la trayectoria profesional ya que también ha elegido a Martínez como Mujer Empresaria CaixaBank 2022 en la Región de Murcia, destacando que el éxito de Martínez no solo se encuentra en su extensa trayectoria, sino que dura hasta nuestros días. La entidad bancaria propone así a la directora de Caudal como una de las candidatas españolas a los premios IWEC Awards 2022, que se entregarán muy pronto en Madrid. Es el momento del fútbol femenino, es el momento de los deportistas de El Palmar, es el momento de Silvia Lloris. Nuestra flamante campeona del mundo sub 20 juega en la disciplina del Levante Unión Deportiva, algo que le ha impedido estar presencialmente en la gala eWoman. Lloris ya ha tocado la cima del fútbol con tan solo 18 años de edad y es una centrocampista que en la pasada temporada contribuyó con su juego y cuatro tantos a la trayectoria del filial femenino del Levante. Esta temporada, la internacional vuelve al equipo absoluto para dar lo mejor de sí y seguir siendo reclamada por la Selección Española de Fútbol en sus próximas competiciones. La centrocampista destacó el esfuerzo que hay detrás de este reconocimiento, que agradeció al diario La Opinión y al jurado de eWoman. Recogió el premio su madre, Silvia Nicolás, que no pudo ocultar su orgullo y a la que tampoco le faltó tiempo para reclamar la igualdad de nuestras futbolistas con sus compañeros masculinos. "Llevan mucho esfuerzo nuestras chicas, luchan día a día por equipararse a los hombres, pero van a ser constantes y van a llegar hasta el final", exclamó tan orgullosa como esperanzada. Palabras que se producen justo cuando la liga femenina acaba de reanudarse tras la huelga de las colegiadas para exigir una equiparación de derechos con los árbitros. Thader Consumo es la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, que aglutina a asociaciones de Murcia, Cartagena, Lorca, Albudeite, Blanca, Campos del Río, Pliego, Ulea y Villanueva del Río Segura. Un movimiento asociativo que busca la justicia social y defender los derechos de consumidores a la vez que pone en relieve el papel fundamental en la sociedad de las amas de casa. "Cuando te dan un premio por la igualdad es porque se está trabajando por conseguir esa meta. Está un poco más cerca, pero hay que alcanzarla", defendió Juana Pérez, que recordó que su segundo apellido es Martínez, "si trabajamos por la igualdad, digamos el nombre completo y reconozcamos el apellido de nuestras madres". Un discurso reivindicativo de principio a fin en el que salió a relucir la iniciativa de crear una cesta de la compra básica a precio reducido y en el que Juana Pérez (Martínez) intentó implicar a toda la sociedad en el camino hacia la igualdad efectiva. "No olvidemos que es una meta de toda la sociedad, si los hombres no trabajan por la igualdad, no la vamos a conseguir", advirtió. A su vez, llamó a las mujeres que desprecian las leyes que tratan de revertir la desigualdad a remar todas juntas para un futuro en igualdad real que también beneficia a los hombres.