La negociación en la hostelería ha vuelto a naufragar. Empresarios y sindicatos tampoco llegaron a alcanzar este miércoles un acuerdo para desbloquear un convenio colectivo que no se ha renovado desde 2008 y que afecta a unos 40.000 trabajadores de la Región. Las expectativas que había despertado la reunión de la mesa negociadora celebrada este miércoles se han visto frustradas, a pesar de que la patronal había anunciado una oferta que consideraba decisiva para conseguir el pacto. Tras el desencuentro, que impidió incluso la firma del acta de la reunión ante las discrepancias entre ambas partes, CC OO y UGT han anunciado movilizaciones.

Las patronales HoyTú y Hostecar acudieron al encuentro con una propuesta bajo el brazo que contenía una subida del 15,5% en tres años, con un incremento salarial del 11,5% para 2022 y del 2% en los próximos dos años, pero los representantes de CC OO y UGT aseguraron que se trata de una oferta "con trampa", dado que el supuesto aumento "está calculado sobre las bases salariales de 2018, que son anteriores a las subidas del salario mínimo interprofesional".

En estos cuatro años el salario mínimo ha pasado de 735,9 euros al mes a 1.000, lo que ha obligado a las empresas de la hostelería a aumentar los sueldos de los trabajadores pese a no haberse revisado el convenio colectivo en catorce años.

Los sindicatos habían retomado la negociación dispuestos a pedir un aumento salarial del 12% en tres años, el mismo que habían recogido en el malogrado convenio que firmaron el pasado mes de julio con la Federación Turística de la Costa Cálida (Fedetur), que quedó anulado al no estar registrada la organización empresarial que se desmarcó de los escollos planteados por la patronal regional Hoytú.

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, explicó tras la reunión que se trata de "una oferta engañosa, porque está elaborada sobre las tablas salariales de 2018, con lo que se queda en un incremento real del 1% para algunas categorías, como las camareras de piso. La propuesta es un insulto a la inteligencia", afirmó. Dijo también que en algunas categorías profesionales ni siquiera se ha trasladado la subida del salario mínimo.

Navarro, que no ocultaba su indignación, considera que la oferta empresarial "es una falta de respeto. He negociado muchos convenios, pero nunca me he encontrado esta actitud", se lamentó el máximo responsable de CC OO. Añadió que la patronal "no quiere firmar el convenio" y dijo que se ha venido escudándose en el desacuerdo sobre la eliminación del complemento a las bajas por enfermedad "para no tener que subir los sueldos a los trabajadores".

Por su parte, el secretario general de CC OO, Antonio Jiménez, afirmó que la propuesta "es una oferta tramposa hecha con la pretensión de confundir a los trabajadores" y de conseguir que los medios de comunicación transmitan una información que tachó de "ficticia". Añadió que "el convenio no está para revisar las tablas salariales de 2018 o de 1950" y acusó a la patronal de entorpecer la negociación con "dilaciones" injustificadas. Jiménez considera que las demoras sucesivas mantienen la precariedad en el sector y perjudican "al turismo y a la economía de la Región".

El presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, había anunciado a principios de semana que los empresarios iban a acudir este miércoles a la mesa de negociación con una propuesta "definitiva", con la que esperaba conseguir el acuerdo y poner fin a un conflicto que ha originado numerosas protestas en la última década. "Es lo máximo que podemos ofrecer", había asegurado Jesús Jiménez. También el presidente de la Croem, José María Albarracín, había hecho declaraciones alentando el acuerdo.

Lejos de limarse las discrepancias, ni siquiera fue posible la firma del acta de la reunión ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos. Según precisó Santiago Navarro, "los empresarios no han querido que se recogiera en el texto que la subida de sueldos del 11,5% para este año está sustentada en las tablas salariales de 2018. Proponen que se incluyan declaraciones, pero el acta tiene que ser el reflejo de lo que se ha hablado en la mesa negociadora", aseguró.

Hostecar reprocha a los sindicatos que se quejen sin ofrecer propuestas

La federación regional de hostelería Hoytú no llegó a pronunciarse oficialmente tras la frustrada reunión de la mesa negociadora del convenio celebrada este miércoles, mientras que el presidente de la patronal de Cartagena Hostecar, Juan José López, reprochó a los sindicatos que se quejen de la falta de respuesta de los empresarios a pesar de que estos últimos sí han llevado sus propuestas a la mesa de negociación. "Son los sindicatos los que no ofrecen propuestas. Me hace gracia que ahora digan que nuestra propuesta es obsoleta", señaló. Juan José López recordó que tanto él como el presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, llevan entre cuatro o seis años al frente de sus respectivas organizaciones patronales, pero el convenio está encallado más tiempo, por lo que apunta que "a lo mejor el problema es de ellos. Si no se ha podido alcanzar un acuerdo en los últimos cuatro o seis años, tendrían que hacérselo mirar". El presidente de Hostecar asegura que su intención y la de Jesús Jiménez era "cerrar un acuerdo" y afirma que si la propuesta presentada por los empresarios "no les parece bien, se puede seguir negociando, pero no para marear la perdiz". Ni él ni el presidente de HoyTú asistieron a la reunión, en la que solo estuvieron los técnicos.